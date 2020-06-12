Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров повернеться на посаду наставника киян в одному випадку. Український фахівець ретельно обирає варіант продовження своєї тренерської кар'єри.

46-річний фахівець вдруге очолить "Динамо", якщо київський клуб не потрапить до Ліги чемпіонів, стверджує портал Sabah.

До теми Ребров покине угорський "Ференцварош" і очолить новий клуб – ЗМІ

Умова Реброва

За інформацією видання, якщо нинішній керманич киян Олексій Михайличенко не впорається із завданням, тоді його змінить Сергій Ребров.

Чи йдеться про кваліфікацію Ліги чемпіонів, для чого "Динамо" має посісти друге місце в Прем'єр-лізі, або про груповий етап турніру, джерело не повідомляє.

Якщо Михайличенко впорається зі своїм завданням, Ребров очолить "Фенербахче", про що він вже пообіцяв клубу. Хоча сам наставник спростував цю обіцянку турецькій команді.

Що відомо про Сергія Реброва