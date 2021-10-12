Ребров хоче покинути Аль-Айн заради збірної України: коли це може трапитися

Головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров планує покинути клуб з ОАЕ після цього сезону. Про це повідомляє журналіст Ігор Циганик.

За його інформацією, Аль-Айн хоче продовжити співпрацю з Ребровим, але українець не збирається залишатися в клубі. Він хоче допрацювати контракт, який підписаний до травня 2022 року.

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Циганик докладно розповів про проблеми, з якими довелося зіткнутися українському фахівцеві в команді з ОАЕ.

"Я захоплююся успіхами Реброва, тому що знаю ситуацію в його команді. Коли він підписував контракт з Аль-Айном, йшлося про те, що він зможе привезти певних футболістів, з якими йому буде зручно працювати, і тоді він буде виконувати завдання, які будуть поставлені", – сказав Циганик.

У підсумку ця домовленість не була виконана і Ребров працює з тими гравцями, які були в Аль-Айні.

Тих футболістів, яких він хотів, йому не дали придбати. Йому привезли інших футболістів або хто був у команді, селекційна робота була без нього узгоджена і те, що він зараз робить – це він стрибає вище голови,

– заявив журналіст.

Також Циганик розповів про те, що в контракті Реброва з арабським клубом немає ніякої клаусула і він мріє очолити збірну України. У серпні цього року Ребров отримав пропозицію стати головним тренером національної команди, але не були вирішені питання з Аль-Айном.

Як я розумію, Ребров хоче допрацювати один рік контракту, до травня, ніякої клаусула немає. Він отримав запрошення очолити збірну України, він хотів піти, але керівники клубу довго тягнули з відповіддю, а потім сказали, що вони хочуть, щоб Ребров допрацював рік за контрактом.



Наскільки я знаю, Ребров не збирається залишатися в цьому клубі, відпрацює цей сезон і вже потім буде дивитися, який розвиток подій буде в збірній України. У нього є мрія – працювати в збірній України,

– підсумував Ігор Циганик.

Ребров та Аль-Айн