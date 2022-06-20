Ребров хоче бачити в Аль-Айні півзахисника київського Динамо

Нещодавно головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров зізнався, що хотів би бачити у своїй команді українських футболістів. Фахівець хоче переманити до Еміратів представника київського Динамо.

Ребров поцілився на капітана Динамо

За інформацією "Бомбардира", це капітан півзахисник Динамо Сергій Сидорчук. Невідомо, чи бажає 31-річний українець перейти в клуб з ОАЕ, проте така можливість в нього є, оскільки Сергій – батько чотирьох дітей.

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Чи захоче керівництво київського клубу відпустити футболіста та на яких умовах – теж невідомо. Контракт з хавбеком спливає через рік.

У 15 матчах достроково завершеного сезону УПЛ гравець збірної України забив 2 голи та зробив 2 асисти. Тransfermarkt оцінює його у 5 мільйонів євро.

Футболіст та тренер у 2014-2017 роках працювали разом в Динамо.

Ребров в ОАЕ