Ребров хоче бачити в Аль-Айні півзахисника київського Динамо
Джерело:"Бомбардир"
Нещодавно головний тренер Аль-Айну Сергій Ребров зізнався, що хотів би бачити у своїй команді українських футболістів. Фахівець хоче переманити до Еміратів представника київського Динамо.
Ребров поцілився на капітана Динамо
За інформацією "Бомбардира", це капітан півзахисник Динамо Сергій Сидорчук. Невідомо, чи бажає 31-річний українець перейти в клуб з ОАЕ, проте така можливість в нього є, оскільки Сергій – батько чотирьох дітей.
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Чи захоче керівництво київського клубу відпустити футболіста та на яких умовах – теж невідомо. Контракт з хавбеком спливає через рік.
У 15 матчах достроково завершеного сезону УПЛ гравець збірної України забив 2 голи та зробив 2 асисти. Тransfermarkt оцінює його у 5 мільйонів євро.
Футболіст та тренер у 2014-2017 роках працювали разом в Динамо.
Ребров в ОАЕ
- Український фахівець очолив Аль-Айн влітку 2021 року.
- На початку травня український фахівець здобув перший трофей на чолі Аль-Айну. 11 травня Ребров здобу другий титул зі своєю командою. Аль-Айн за три тури до кінця достроково виграв чемпіонат.
- Українець відсвяткував перемогу з українським прапором. З ним сфотографувалися і решта гравців Аль-Айна.
- Його контракт з клубом розрахований до 30 червня 2022 року.