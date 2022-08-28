Ребров передав автомобіль для військових у Харківському напрямку: відеозвернення захисників

Український фахівець Сергій Ребров, який очолює Аль-Айн, продовжує допомагати нашим захисникам. Цього разу він кпив автомобіль для військових у харківському напрямку.

Допомога від українського тренера

Сергій Ребров передав авто на потреби Харківського добровольчого формування територіальної оборони "Хартія".

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З перших днів повномасштабної російсько-української війни Ребров активно розповідає світові про злочини загарбників.

Також фахівець був ініціатором збору коштів на українську армію серед футболістів-легіонерів.

Професійна футбольна ліга ОАЕ визнала українського фахівця Сергія Реброва найкращим тренером у сезоні 2021/22. Минулого сезону Ребров привів Аль-Айн до чемпіонства чемпіонату ОАЕ.

Нагадаємо, що у липні до Реброва перебрався капітан збірної України Андрій Ярмоленко. Футболіст перейшов на правах вільного агента, статус якого отримав після закінчення терміну дії контракту із Вест Хемом. Контракт українця з Аль-Айном розрахований на один рік.

Відеозвернення військових