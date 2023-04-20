Вслід за Бензема: Реал продовжив контракти із ключовими футболістами

Мадридський Реал хоче продовжити боротьбу на найвищому рівні, тому керівництво клубу сіло за стіл перемовин із лідерами команди. Після Каріма Бензема "вершкові" продовжили угоди із ще двома ключовими футболістами.

19 квітня з'явилась інформація про продовження контракту із французом Карімом Бензема. Реал скористався опцією автоматичного продовження угоди, якщо той виграє "Золотий м'яч". Тому наступного року французький нападник продовжить забивати у футболці "Королівського клубу".

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Збереження лідерів

На цьому Реал не зупинився. Інсайдер Фабріціо Романо заявив, що іспанський гранд збереже у своєму складі ще двох ключових гравців – Вінісіуса Жуніора та Тоні Крооса.

Начебто німецький футболіст залишиться у Мадриді до літа 2024 року. До цього угода Крооса з Реалом спливає у кінці поточного сезону-2022/2023. Швидше за все, що після наступного сезону 33-річний німець закінчить із професійним футболом.

Авторитетний інсайдер не називає терміну нового терміну контракту Вінісіуса з мадридським клубом. На портал Transfermarkt у Жуніора є угода про співпрацю з Реалом до кінця червня 2024 року.

Вінісіус є лідером команди, який перейшов у Реал влітку 2018-го. У сезоні-2022/2023 провів у футболці "вершкових" вже 46 матчів, у яких наколотив 21 м'яч та віддав 17 асистів.

Щодо статистики Крооса, то Тоні 41 раз виходив на футбольне поле у поточному сезоні. У зіграних поєдинках відзначився 2 голами та 5 результативними передачами. У Мадриді виступає із 2014-го.

Наразі Реал бореться за трофеї на декількох фронтах. Команда Карло Анчелотті пробилась у півфінал ЛЧ, обігравши у двох матчах Челсі. Також мадридський колектив намагається наздогнати Барселону у Ла Лізі. Перевага каталонців складає вже аж 11 балів.

6 травня Реал зіграє у фіналі Кубка Короля проти Осасуни.