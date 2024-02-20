Жодного разу не впав на газон: Реал приголомшив дивовижним голом в Індії – ефектне відео

Матч між Челчілл Бразерс та Реалом Кашмір в Індії довів, що не лише у топових лігах Європи здатні забивати красиві голи. Один із таких був оформлений саме у цьому поєдинку 15-го туру місцевого чемпіонату.

Вартувало чекати цілих 66 хвилин "сухої" гри, аби побачити дивовижний гол у другому матчі, який розмочив нулі на табло. Все розпочалось від воріт Реала Кашміра, голкіпер якого вибивав м'яч подачі від власних володінь, пише 24 Канал.

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Який волейбол на футбольному полі

Захисник Черчілля прийняв м'яч головою та відвів загрозу із власної частини поля. Однак футболіст гостей теж зіграв ідентичним чином, повернувши його головою на частину поля суперника. Якийсь волейбол головами продемонстрували футболісти обидвох команд.

Після чого м'яч технічно підхопив 26-річний нападник Реала Гнохере Крізо, який перекинув його через себе та другим дотиком пробив по воротах суперника. Навіть велика відстань не завадила форварду пробити голкіпера, який, схоже, не очікував такого від гравця гостей.

Цікаво те, що під час цього розіграшу м'яч жодного разу так і не спав на футбольне поле, всі дії були виконані у повітрі.

Для Крізо цей м'яч став 8-м у 13-ти зіграних матчах поточного сезону-2023/2024. Також у його активі 4 асисти. Відзначимо, що футболіст виступає за цей індійський клуб із кінця жовтня 2023-го року.

Відео рідкісного голу в Індії

Вже у компенсований до поєдинку час гості подвоїли свою перевагу завдяки голу Камо Баї, який, як і автор першого м'яча, родом із Кот-д'Івуару.

Фінальний свисток зафіксував перемогу Реал Кашмір на виїзді 0:2. Після 14-ти турів тріумфатор матчу набрав вже 26 балів та йде на 4-й позиції у турнірній таблиці. Їх суперник Черчілл Бразерс із 14 пунктами посідає 10-ту сходинку серед 13-ти клубів чемпіонату.