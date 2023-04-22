Жирона втратила очки у матчі з Реал Вальядолідом, Циганков знову не забив: відеоогляд

У 30-му турі іспанської Ла Ліги Жирона гостювала на полі Реал Вальядоліда. Віктор Циганков не відзначився результативними діями, хоча відіграв увесь поєдинок.

Реал Вальядолід – Жирона 1:0

Гол: Мончу, 24

Віктор Циганков розпочав поєдинок зі старту Жирони. Українець провів на полі увесь поєдинок, але не відзначився результативними діями, пише 24 Канал.

​Варто побачити Зінченко пригадав Ялту, Донецьк та Сімферополь під час футбольного челенджу в Арсеналі: відео

Натомість господарі забили єдиний гол у матчі, який приніс їм три очки у домашній зустрічі проти жирондинців. На 24-й хвилині рахунок у табло розмочив Мончу. Гольова атака Реал Вальядоліда розпочалась із вкидання з ауту. Мончу у падінні замкнув простріл від Плати та відправив м'яч повз воротаря під дальню стійку.

На перерву господарі пішли з мінімальною перевагою 1:0.

У Жирони було ще 45 хвилин, аби відігратись із 1:0. Але гостям, попри моменти не вдалось відквитати бодай цей один гол та вирвати один бал. Циганков, якого вже називають новим лідером команди, не врятував Жирону від поразки.

Реал Вальядолід завдав Жироні мінімальної поразки 1:0.

Циганков відсвяткував у цьому матчі маленький ювілей – 10-й проведений поєдинок у футболці Жирони. За зіграні зустрічі Віктор забив 3 голи та віддав стільки ж результативних передач.

Колишній динамівець став першим українським футболістом, який оформив дубль у Ла Лізі. Історичне досягнення було встановлене у матчі проти Райо Вальєкано (2:2).

Жирона після 30 турів посідає 10-те місце у Ла Лізі, маючи у своєму активі 38 балів.

Реал Вальядолід із 35 пунктами йде ще нижче – 14-та сходинка.

Реал Вальядолід – Жирона: відеоогляд матчу