Реал за дві хвилини "поховав" Валенсію: гольовий ювілей Вінісіуса та шедевр Асенсіо – відео

У четвер, 2 лютого, Реал приймав Валенсію у рамках перенесеного 17 туру іспанської Ла Ліги. "Королівський клуб" продовжує гонитву за лідером чемпіонату Барселоною.

Реал – Валенсія 2:0

Голи: Асенсіо, 52, Вінісіус, 54

Вилучення: Пауліста, 72 (Валенсія)

Вже на 3-й хвилині Асенсіо змарнував чудову гольову нагоду. Модрич класною передачею розрізав увесь захист "кажанів", той дістався Марко, але з ударом гравця Реала впорався голкіпер. Рахунок не змінився 0:0, пише 24 канал.

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Далі у матчі настала тиша. Команди грали більш позиційно, але це не привело до гострих моментів. На 22-й хвилині Асенсіо вдруге загрожував воротам Валенсії у першому таймі. Вінісіус закидав у штрафний майданчик на Бензема, Карім дивом піддав назад на Асенсіо, але удар Марко в останній момент заблокував захисник. Асенсіо вже бачив м'яч у воротах, якби не суперник.

Асенсіо виконав цілеспрямовану подачу зі штрафного на дальню стійку, де перебував Бензема. Але гравець Валенсії головою зняв м'яч з ноги Каріма. А могло бути дуже небезпечно.

Свій перший момент у матчі Вінісіус отримав аж на 28-й хвилині першого тайму. Жуніор після пасу Бензема легко пробив по центру воріт, м'яч полетів прямо у руки голкіперу.

Вже через декілька хвилин Камавінга завершував класну атаку "вершкових". Але замість того, щоб віддати на дальню стійку на вільного Вінісіуса, потужно пробив у сітку воріт, яка була вже за межами поля.

Вже у компенсований до першого тайму час Реал таки забив, але зробив це з порушенням правил. Модрич подав із кутового, першим на другому поверсі зіграв Рюдігер та головою перевів м'яч у сітку воріт Валенсії. Все б нічого, якби Бензема у цей момент не відштовхнув Мусу. Через фол Каріма гол було скасовано, а француз отримав попередження.

Куртуа у першому таймі міг спокійно зійти з воріт, адже біля його воріт не було жодної небезпеки.

На перерву команди пішли за нулів на табло.

Вінісіус перервав гольове "мовчання" та космос від Асенсіо

За те у другому таймі Реал двічі відзначився у воротах суперника за дві хвилини. На 52-й хвилині Асенсіо забив неймовірний гол з-за меж штрафного. Голкіпер Валенсії Мамардашвілі навіть не встиг зреагувати на цей потужний постріл. Марко не забиває у простих ситуаціях, за те відзначається такими крутими голами. Реал повів у рахунку 1:0.

Через дві хвилини Вінісіус подвоїв перевагу "Королівського клубу". Жуніор протягнув м'яч майже із центру поля, увійшов у штрафний "кажанів" та пробив повз Мамардашвілі – 2:0. Вінісіус забив у своєму 200-му матчі за мадридський клуб.

Голкіпер гостей потягнув удар Модрича з гострого кута, але на цьому атака Реала не закінчилась. На добиванні зіграв Бензема, але його удар заблокував захисник.

На 72-й хвилині Пауліста божевільно зіграв проти Вінісіуса, зрізавши його на фланзі. Жуніор налетів на винуватця, але зробив це цілком правильно. Адже зі сторони цей фол футболіста Валенсії виглядав дуже диким. Суддя показав Паулісті пряму червону картку.

Вальверде міг зробити рахунок 3:0, але його удар потягнув голкіпер Валенсії.

Реал переграв Валенсію 2:0 та продовжує перегони за Барселоною, яка лідирує у Ла Лізі.

Валенсія з все тими ж 20 пунктами посідає 14-те місце.

Реал – Валенсія: відеоогляд матчу