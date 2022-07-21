Лунін разом із Реалом готується до передсезонного турне у США: відео розкішного сейва

Андрій Лунін потрапив у число тих футболістів, які вирушили у США, де Реал пройде передсезонний тур. Український голкіпер вже взяв участь у тренуваннях та похизувався відмінною грою у воротах.

Вже розпочав тренування з Реалом

Тренерський штаб на чолі з Карло Анчелотті взяв із собою у турне чотирьох футболістів, серед яких є й Андрій Лунін. Окрім українця у США полетіти Тібо Куртуа, Луїс Лопес та Лукас Канісарес.

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23-річний український воротар видав красивий сейв на одному з тренувань, яке потрапило у соцмережі Реала. Лунін у неймовірному стрибку парирував постріл з-за меж штрафного майданчика від Начо. Такий сейв заслужив на оплески гравців "Королівського клубу".

Відео сейву Луніна

Лунін продовжує футбольну кар'єру у мадридському клубі. Хоча перед цим були чутки про оренду в іншу команду заради ігрової практики. Адже у минулому сезоні Андрій лише чотири рази ставав у рамку воріт Реала в офіційних матчах, у яких пропустив 4 голи.

У США Реал проведе три контрольні спаринги. 24 липня підопічні Анчелотті зіграють проти Барселони. Через три дні 27 липня проведе гру проти Америка Мехіко. А в останній день липня "вершкові" вийдуть на футбольне поле проти Ювентуса.

10 серпня Реал спробує переграти німецький Айнтрахт у Суперкубку УЄФА.