Вогняний дебют Довбика: українець забив з пасу Циганкова та врятував Жирону від поразки – відео

Дует гравців збірної України запалив у першому спільному матчі в Ла Лізі. Артему знадобилось всього вісім хвилин, щоб забити свій перший гол в чемпіонаті Іспанії.

Реал Сосьєдад – Жирона 1:1

Голи: Кубо, 5 – Довбик, 72.

В Іспанії стартував новий сезон Ла Ліги. Увага українців особливо прикута до Жирони, де тепер виступає одразу двоє гравців збірної України, пише 24 канал.

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Ще взимку до складу каталонців перебрався Віктор Циганков, а влітку команду Мічела поповнив Артем Довбик. Правда, стартову гру проти Реал Сосьєдада екснападник Дніпра-1 почав з лави запасних, тоді як Циганков вийшов в основі.

Матч почався не за планом гостей, вже на 5 хвилині баски вийшли вперед. Муньосу дали прорватися по флангу та прострілити в центр. Там же ніхто не встежив за Кубо, який прошив Газзанігу.

Загалом же по грі Жирона не поступалась учаснику Ліги чемпіонів та навіть частіше контролювала м'яч. Втім забити підопічним Мічела вдалось лише після перерви. І заслуга в цьому як раз українського дуету!

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На 64 хвилині в Ла Лізі дебютував Артем Довбик, який змінив конкурента по позиції Крістіана Стуані. Найкращому бомбардиру УПЛ знадобилось лише вісім хвилин, щоб провести свій перший гол.

Артем відгукнувся на подачу Циганкова, який на куті майданчика хитнув опонента та асистував співвітчизнику. Довбик з близької відстані вразив порожній кут воріт Реміро.

Відео голу Довбика:

В останні хвилини Реал прижав гостей до воріт, але Жирона втримала нічию. Казковий дебют українця дозволив каталонцям не програти фавориту. У наступному турі Циганкову з Довбиком належить битися проти Хетафе.