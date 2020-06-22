"Реал Сосьєдад" та "Реал" пізно ввечері 21 червня закривали програму 30 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Важку перемогу здобули футболісти мадридського "Реала".

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид 1:2

Голи: Маріно, 83 – Рамос, 50 (п), Бензема, 70

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Хід гри

У першому таймі "Реал" контролював гру та більше завдавав ударів по воротах господарів, пише 24 канал. Та справа до забитих м'ячів так і не дійшла.

Завдячувати "Реал Сосьєдад" повинен голкіперу Реміро, який здійснив 3 порятунки.

"Вершкові" відкрили рахунок по перерві. Вінісіус заробив пенальті, який на 50-й хвилині легко реалізував Рамос.

Через десять хвилин герой "Реала" Рамос зазнав травми і покинув поле.

Без свого лідера "вершкові" провели ще один гол. Бензема плечем зупинив м'яч у штрафному, розібрався з оборонцями та покотив повз голкіпера – 2:0.

Інтригу в матчі на 83 хвилині повернув Маріно. Він вгатив м'яч під поперечину та скоротив рахунок. Та більше голів у грі не було.

Завдяки перемозі "Реал" зрівнявся з "Барселоною" за набраними очками. Проте мадридці очолюють турнірну таблицю за додатковими показниками.

Реал Сосьєдад – Реал Мадрид відеоогляд матчу

Турнірна таблиця Ла Ліги