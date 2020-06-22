"Реал" у важкому матчі здолав "Реал Сосьєдад" і обійшов "Барселону" у турнірній таблиці: відео
"Реал Сосьєдад" та "Реал" пізно ввечері 21 червня закривали програму 30 туру чемпіонату Іспанії з футболу. Важку перемогу здобули футболісти мадридського "Реала".
Реал Сосьєдад – Реал Мадрид 1:2
Голи: Маріно, 83 – Рамос, 50 (п), Бензема, 70
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Хід гри
У першому таймі "Реал" контролював гру та більше завдавав ударів по воротах господарів, пише 24 канал. Та справа до забитих м'ячів так і не дійшла.
Завдячувати "Реал Сосьєдад" повинен голкіперу Реміро, який здійснив 3 порятунки.
"Вершкові" відкрили рахунок по перерві. Вінісіус заробив пенальті, який на 50-й хвилині легко реалізував Рамос.
Через десять хвилин герой "Реала" Рамос зазнав травми і покинув поле.
Без свого лідера "вершкові" провели ще один гол. Бензема плечем зупинив м'яч у штрафному, розібрався з оборонцями та покотив повз голкіпера – 2:0.
Інтригу в матчі на 83 хвилині повернув Маріно. Він вгатив м'яч під поперечину та скоротив рахунок. Та більше голів у грі не було.
Завдяки перемозі "Реал" зрівнявся з "Барселоною" за набраними очками. Проте мадридці очолюють турнірну таблицю за додатковими показниками.
Реал Сосьєдад – Реал Мадрид відеоогляд матчу