Проти Бенземи немає прийому: Шахтар у бойовому матчі поступився Реалу – відео

У середу, 3 листопада, відбувся матч 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів, у якому зійшлися мадридський Реал та донецький Шахтар. Команди показали бойовий матч, але сильнішими виявилися господарі поля.

Реал – Шахтар 2:1

Голи: Бензема, 14, 61 – Фернанду, 39

До слова Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

До цього матчу історія протистоянь між цими клубами налічувала 5 матчів. У трьох із них перемогу святкував "Королівський клуб", у двох інших зустрічах переможцями виходили донеччани. Шахтар добре знає, як перемагати "вершкових" на їх полі у Мадриді.

У жовтні 2020 року донецький клуб вирвав виїзну звитягу у Лізі чемпіонів із рахунком 2:3. Тоді за "гірників" відзначились Тете, Манор Соломон, ще одне взяття воріт мадридців у пасиві захисника Реала Варана, який відзначився автоголом.

На старті матчу "вершкові" шокували "гірників" супермоментом. Центр захисту дозволив Модрічу після стінки з Васкесом пройти до лінії воротарського майданчика і пробити без перешкод – Трубін якимось чином відбив.

Однак, вже на 10-й хвилині Шахтар був дуже близьким до першого голу у цій лігочемпіонській кампанії. Каземіро і Алаба дали пробити Патріку з правої по своїх воротах – Алан ляснув у самий куточок і влучив у штангу.

Реал вийшов вперед завдяки голу капітана Бенземи на 14-й хвилині. Марлон грубо помилився, далеко відпустивши м'яч у своєму штрафному майданчику після пасу Трубіна, його обікрав Вінісіус і зліва викотив на порожні ворота Бенземі.

На щастя для українських вболівальників, Шахтар зрівняв рахунок ще до перерви. Автором голу на 39-й хвилині став Фернандо. Матвієнко закинув у штрафний майданчик Реала, Алан Патрік праворуч грудьми скинув на Фернандо, який з 10 метрів стрільнув під поперечину.

Після перерви Реал знову вийшов вперед, і знову завдяки Бенземі. Дуже красива атака Реала закінчилася ударом капітана із 10 метрів у кут воріт. Удару передувало класне перепасування Васкеса, Каземіро та Вінісіуса.

На 75-й хвилині Степаненко метрів із 20 пробив лівою ногою над правою дев'яткою. Реал із відповіддю не забарився, коли Бензема опрацював закид грудьми, підправив плечем, розвернувся і всадив у ближню дев'ятку – трішки не влучив.

Наприкінці матчу Судаков і Дентінью двічі смикали лівий фланг оборони Реала – Георгій пробив у площину штрафного майданчика. Куртуа відбив перед собою і добити не було кому.

У підсумку, Шахтар зазнав третьої поразки у Лізі чемпіонів, та фактично втратив шанси на вихід з групи. Далі "гірникам" потрібно боротися за 3 місце для виходу у плей-офф Ліги Європи.

Реал – Шахтар відеоогляд матчу