Шахтар мінімально поступився Реалу у матчі Ліги чемпіонів

У середу, 5 жовтня, мадридський Реал приймав донецький Шахтар у рамках 3-го туру Ліги чемпіонів. Матч відбувся в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу".

Реал зумів здобути мінівальну перемогу у третьому турі Ліги чемпіонів. Донецький клуб був близьким до нічиєї з чинними чемпіонами ліги чемпіонів, пише 24 канал.

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Реал – Шахтар 2:1

Голи: Родріго, 13, Вінісіус, 28 – Зубков, 39

В основному складі Реала у воротах був Андрій Лунін. Для українського голкіпера це вже другий поспіль матч в основі "вершкових". Для голкіпера збірної України це буде дебютний матч у ЛЧ.

Нагадаємо, що головний воротар Реала Тібо Куртуа нещодавно травмував спину. Бельгійський футболіст не поспішав виходити на поле, його основна ціль – бути готовим на 100 відсотків до гри проти Барселони, яка відбудеться 16 жовтня.

Андрій Лунін та Андрій Мудрик народилися у місті Красноград, що на Харківщині. Хто ж міг подумати, що земляки зустрінуться на "Сантьяго Бернабеу".

Господарі матчу почали тиснути на донеччан вже на початку зустрічі. На 13-й хвилині Реал відкрив рахунок. Неуважність капітана "гірників" дозволила суперникам відкрити рахунок. М'яч перед штрафним Шахтаря від Степаненка відскочив до Родріго, той скористався моментом та пробив точно у кут.

Відео першого голу

На 28-й хвилині "вершкові" подвоїли свою перевагу. Галактикос розіграв швидку комбінацію, у підсумку якої Вінісіус відправив м'яч у ворота "гірників".

Відео другого голу Реалу

Наприкінці першого тайму підопічні Ігоря Йовічевіча скоротили своє відставання від Реала. На 39-й хвилині після подачі від Михайліченка Зубков вразив ворота Луніна акробатичним ударом.

Для 26-річного футболіста збірної України це стало 2-м забитим м'ячем за 7 поєдинків у всіх турнірах цього року.

На перерву відправилися команди з рахунком 2:1.

Відео голу Зубкова

Господарі агресивно розпочали другий тайм, однак "гірники" відповідали на ефектні атаки "вершкових". На початку другого тайму талант Шахтаря Мудрик намагався атакувати ворота Луніна, однак при спробі обіграти Менді втратив м'яч.

Також мав шанс забити й Михайліченко, Богдан пробив з хорошої позиції з-за меж штрафного, однак невлучно.

Та схоже, що героєм цього матчу все ж таки стане Анатолій Трубін. Який неодноразово рятував ворота "гірників" від контратак мадридців. Кількість неафілійованих моментів мадридців просто не злічити!

Поразка, за яку не соромно. Ось, що можна сказати після матчу, донецька команда продемонструвала достойну гру з чинними чемпіонами Ліги чемпіонів.