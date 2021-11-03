Реал – Шахтар: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар грає на виїзді проти мадридського Реалу матч ліги чемпіонів. Початок зустрічі у середу, 3 листопада, о 19:45. Текстова онлайн-трансляція – на сайті Спорт 24.

Шахтар та Реал другий рік поспіль потрапляють в одну групу Ліги чемпіонів. Однак в минулому сезоні "гірники" двічі шокували Реал перемогами. В цьому сезоні в першому матчі між командами вже "вершкові" взяли повноцінний реванш, розгромивши Шахтар в Києві з рахунком 0:5.

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В цьому сезоні Шахтар в Лізі чемпіонів йде без голів та перемог. Єдине набране очко – за домашній матч з Інтером.

Такі результати залишають вкрай малі шанси на вихід в плей-офф Ліги чемпіонів. Та й загалом на єврокубкову весну. Адже навіть поборотися за третє місце буде достатньо важко.

Матч Реал – Шахтар розпочнеться о 19:45. Спорт 24 проведе текстову онлайн-трансляцію матчу. Дивитися онлайн матч Реал – Шахтар в Україні може на сервісі Megogo.