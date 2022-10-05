Реал поглумився з Шахтаря в Юнацькій лізі УЄФА: колишній "гірник" доклався до розгрому – відео

Команда Шахтаря U-19 поступилася одноліткам з Реала в матчі Юнацької ліги УЄФА. "Гірники" пропустили одразу шість голів в матчі.

Шахтар U-19 виграв обидва матчі в групі Юнацької ліги УЄФА. Тож підходив до матчу проти Реала в статусі лідера групи. Але після матчу команда опустилася на друге місце пропустивши вперед саме "вершкових".

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Реал U-19 – Шахтар U-19 6:1

Голи: Ікер Браво, 30, Гонсало, 34, 48, Фортуні, 45, Паласіос Перес, 54, 73 – Рамон Наверос, 42 (авт)

Незабитий пенальті: Мануель Анхель, 39 (Реал)

Шахтар провалив цей матч. Команда за гру завдала лише два удари по воротах суперника. Реал же 30 разів пробивав по воротах Твардовського. І 17 з них були у площину воріт.

Три голи юні "гірники" пропустили до перерви. Хоча могло бути й більше, але Мануель Анхель не реалізував пенальті – пробив вище воріт.

"Розмочити" ворота суперника українська команда зуміла завдяки автоголу.

У другому таймі Шахтар пропустив ще тричі. Спочатку другим голом в матчі відзначився Гонсало. Після цього дубль оформив Паласіос Перес.

Шостий гол у ворота Шахтаря було забито ударом п'ятою. А асистом відзначився Вінісіус Тобіас – захисник, який в січні 2022 року був куплений Шахтарем. Але за донецьку команду не зіграв жодного матчу через війну. Тож у квітні 2022 року він перейшов в оренду в Реал, де і виступає за юнацьку команду.

Відеоогляд матчу Реал U-19 – Шахтар U-19