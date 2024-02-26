Реал вирвав перемогу над Севільєю завдяки сейву Луніна та суперудару Модрича: відеоогляд матчу

Андрій Лунін провів вже дев'ятий матч насухо за Реал в цьому сезоні. Це допомогло команді Карло Анчелотті мінімально здолати кризову Севілью.

Реал – Севілья 1:0

Гол: Модрич, 81.

В чемпіонаті Іспанії 2023-2024 цими вихідними тривають матчі 26 туру Ла Ліги. На вечір неділі була винесена гра за участю чинного лідера Реал, який приймав Севілью, пише 24 канал.

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Лунін знову у старті

Мадридці підійшли до зустрічі на першому місці, де почувають себе комфортно після розгрому Жирони два тижні тому. Проте нічиї проти Атлетіко та Райо Вальєкано залишають Реал в тонусі.

На гру проти Севільї Карло Анчелотті знову з перших хвилин виставив у воротах Андрія Луніна. Для українця це вже сьомий вихід в основі поспіль. При цьому суперник явно перебуває в кризі та намагається уникнути бодай вильоту.

Реал очікувано володів перевагою і забив вже на десятій хвилині. Проте суддя скасував гол Родріго після перегляду VAR, де був помітний фол Начо на Ен-Несірі на початку атаки.

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Мадридці ж ніяк не могли перетворити свою ігрову перевагу в гол, адже кіпер Севільї Нюланд спіймав кураж. Данець не раз рятував після ударів Родріго та Вінісіуса, а постріл Вальверде на початку другого тайму прийняла на себе стійка.

Рятівний вихід ветерана

Що ж стосується Луніна, то у Андрія було небагато роботи. Проте у надважливий моменту українець виручив Реал. Після перерви Севілья завдала єдиного удару в ствір і Луніну вдалось відбити удар Ромеро.

Коли здавалось, що Севілья зможе вистояти. долю зустрічі вирішив лідер Реала Лука Модрич. Хорват вийшов на заміну на 75 хвилині, а вже за шість обертів секундної стрілки дальнім ударом змусив Нюланда капітулювати.

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Перемога дозволяє мадридцям і далі комфортно почуватися на першій сходинці. Відстань від Барселони становить 7 очок, а віж Жирони – 8, хоча команда Довбика та Циганкова свою гру 26 туру проти Райо Вальєкано проведе лише у понеділок, 26 лютого.

Відеоогляд матчу Реал – Севілья