Реал дивом врятував нічию в матчі з Севільєю, зберігши шанси на чемпіонство: відео

У неділю, 9 травня, в матчі 35-го туру іспанської Прімери мадридський Реал зіграв внічию з Севільєю з рахунком 2:2.

Реал – Севілья 2:2

Голи: Фернандо, 22, Ракітіч, ​​78 (пен.) – Асенсіо, 67, Азар, 90+4

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Вже на початку зустрічі Бензема відправив м'яч у сітку воріт суперника. Але гол був відмінений після перегляду VAR через офсайд. А "легальний" м'яч забили гості. Відзначився Фернандо.

Після перерви рахунок вдалося зрівняти Асенсіо. Але досить швидко Ракітіч ударом з точки знову вивів свою команду вперед. А на четвертій компенсованій хвилині Азар врятував поєдинок для "вершкових".

Відрив Атлетіко від Реала і Барселони в турнірній таблиці залишився незмінним – два очка. Севілья відстає від лідера на шість очок за три тури до фінішу, зберігаючи лише математичні шанси на титул.

Реал – Севілья відеоогляд