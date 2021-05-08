Реал – Севілья: де дивитися матч Ла Ліги

У неділю, 9 травня, Реал прийматиме Севілью у матчі за чемпіонство Ла Ліги сезону 2020/21. Вболівальники цю зустріч можуть переглянути онлайн.
Матч чемпіонату Іспанії між Реалом і Севільєю розпочнеться о 22:00
Дивіться також Севілья може стати на шляху Реала у перегонах за "золотом" Ла Ліги: прогноз на топ-матч
Де дивитися матч Реал – Севілья
Трансляція матчу Реал – Севілья в Україні буде доступна на платформі Megogo.
Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".
Перед матчем
- Реал та Севілья ведуть боротьбу за чемпіонство. Швидше за все цей матч дасть зрозуміти, чи готова команда Хулена Лопетегі продовжувати триматись у гонці лідерів.
- У попередньому турі вони несподівано вдома поступились Атлетіку з Більбао 0:1. Футболісти з Мадрида ж впевнено на власному полі переграли Осасуну 2:0. Між двома клубами різниця у таблиці складає лише 4 очка. А в чемпіонських перегонах до лідера ближчий Реал – відставання у 2 пункти. Севілья поступається 6 очками.
- У Ла Лізі команди зустрічались 183 рази, тут істотна перевага на стороні Реала – 82 перемоги. У 45 зустрічах звитягу святкувала Севілья Ще 26 поєдинків завершувались мировими.