Капітан Реала допоміг Куртуа відбити пенальті у матчі Ліги чемпіонів: вірусне фото

Мадридський Реал розгромив Селтік в останньому 6-му турі групового раунду Ліги чемпіонів. Тібо Куртуа потягнув пенальті.

На 35-й хвилині за рахунку 2:0 на користь Реала суддя призначив пенальті для Селтіка. 11-метровий взявся виконувати Юранович, пише 24 канал.

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"Здав" напрямок удару свого земляка по збірній Хорватії

Футболіст шотландського клубу не зумів переграти Куртуа, який кинувся у той бік, куди пробив суперник.

Як виявилось згодом, що перед пенальті Тібо отримав підказку від капітана "вершкових" Модріча. Лука добре знає Юрановича, з яким разом виступає за збірну Хорватії, тому здогадувався, куди саме пробиватиме земляк, який грає за Селтік.

Модріч рукою вказав для свого голкіпера напрямок удару Юрановича.



Момент із пенальті у матчі Реал – Селтік / Фото Official Real Madrid Fan Club in Vietnam

Нагадаємо, що матч закінчив розгромною перемогою Реала з рахунку 5:1.