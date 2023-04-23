Реал по-королівськи переміг Сельту та наблизився до Барси – відеоогляд

У матчі 30-го туру Ла Ліги команда Андрія Луніна приймала на "Сантьяго Бернабеу" середняка нинішнього сезону Сельту. Двох голів вистачило для Реалу, щоб здобути чергові три очки.

Реал – Сельта 2:0

Голи: Асенсіо, 42, Мілітао, 48

Після перемоги в Лондоні над Челсі (2:0) "вершкові" повернулися до внутрішніх справ. У чемпіонаті Ла Ліги їх чекала зустріч з Сельтою з Віго, пише 24 Канал.

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Тримайте Асенсіо

Команда Карло Анчелотті веде відчайдушну погоню за Барселоною, а тому втрата дорогоцінних очок не входила до їхніх планів. Втілити свою перевагу над суперником "вершкові" зуміли наприкінці першого тайму. Герой матчу Марко Асенсіо скористався пасом Вінісіуса Жуніора та пробив у правий нижній кут. Гол у роздягальню підбадьорив гравців "королівського клубу".

Минуло три хвилини з початку другої половини гри, як Реал вдруге святкував взяття воріт. Марко Асенсіо виконав фантастичну подачу з кутового, на яку відгукнувся центрбек "вершкових" Мілітао. Бразилець переграв у повітрі захисників Сельти та головою відправив м'яч вниз під ліву стійку.

Гості намагалися повернути інтригу та забити бодай гол престижу. Проте на останньому рубежі Тібо Куртуа "гасив" усі намагання "галісійців". На 78-й хвилині бельгієць чудовим сейвом врятував ворота "вершкових" після удару Яго Аспас.

У підсумку підопічні Анчелотті здобули впевнену перемогу над Сельтою 2:0. Українець Андрій Лунін провів весь матч на лаві запасних.

Після перемоги над Сельтою Реал скоротив відставання від Барси до 8 очок, але каталонці мають гру в запасі. У неділю, 23 квітня, команда Хаві зустрінеться з Атлетіко.

Сельта з 36 очками залишилася на 12-й сходинці Ла Ліги. Від зони вильоту галісійців віддаляє 8 пунктів.

Відеоогляд матчу Реал – Сельта