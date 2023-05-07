Перший тріумф за 9 років: Реал став володарем Кубка Іспанії 2022-2023

Карло Анчелотті продовжує поповнювати свою скарбничку у мадридській команді. Цього сезону італієць приніс команді трофей, який вони виграють не так часто.

Реал – Осасуна 2:1

Голи: Родріго, 2, 70 – Торро, 58.

У Севільї пройшов фінал Кубка Іспанії 2022-2023. Вперше за дев'ять років до вирішального матчу потрапив мадридський Реал, який у 2014-му виграв свій останній Кубок у Барселони, пише 24 канал.

До теми Прощавай, Реал: нещодавній переможець Ліги Європи хоче придбати Андрія Луніна

Цього разу "бланкос" здолали каталонців у півфіналі. Суперником підопічних Анчелотті у матчі за трофей несподівано стала Осасуна. За всю історію клуб з Памплони лише раз був у фіналі, програвши у 2005-му Бетісу.

Наставник мадридців виставив бойовий склад. В нападі вийшли Карім Бензема, Родріго Гоес та Вінісіус, а у воротах був Тібо Куртуа. Натомість українець Андрій Лунін залишився на лаві.

Родріго розриває

Реал очікувано володів ініціативою і забив вже на другій хвилині. Вінісіусу вдався успішний слалом з флангу вздовж лицьової лінії. Бразилець відпасував на вільного співвітчизника Родріго і той без проблем пробив Ерреру.

Осасуну цей гол не прибив, адже ще до перерви підопічні Аррасате завдали дев'ятьох ударів. Втім на висоті був Куртуа, який виконав чотири сейви.

Осасуна огризається

Реал також тримав оборону суперника у напрузі, але частіше бив повз ворота. А ось памплонці такий знайшли свій шанс і відновили паритет після перерви. Центрхав Торро потужно приклався до м'яча.

Читайте також Все заради України: Лунін придбав рукавиці з автографом Усика на аукціоні Зозуля – фото

Той з-за меж майданчика точнісінько долетів до кута воріт Куртуа. Проте радіти довго Осасуні не довелось. На 70 хвилині дубль оформив Родріго.

Як і перший гол Реала, атака почалась із забігання Вінісіуса. Після прострілу бразильця захисники памплонців вибили його під удар Крооса. Постріл німця також заблокували, а ось накрити вільного Родріго не встигли.

Той після рикошету добив снаряд у ворота. Ця слабина і була потрібна мадридцям. Як би після цього Осасуна не намагалась знову зрівняти рахунок, захист "бланкос" був надійним.

20-ий Кубок Іспанії для Реала

Таким чином, Реал вперше з 2014 року виграє Кубок Іспанії. У цьому столітті це лише третій трофей для мадридців. Загалом же це 20-ий титул для "бланкос". Більше мають Атлетік (23) та Барселона (31).

Програш Осасуни у фіналі може зіграти на руку Жироні. Відтепер сьоме місце у Ла Лізі дасть команді путівку у Лігу конференцій. Саме команда Віктора Циганкова зараз посідає цю позицію.

Відеоогляд матчу Реал – Осасуна