Реал загубив очки у матчі проти Осасуни, Лунін пропустив гол: відеоогляд

Реал 2 жовтня приймав Осасуну у 4-му турі іспанської Ла Ліги. Мадридський клуб несподівано втратив очки на "Сантьяго Бернабеу".

Реал – Осасуна 1:1

Голи: Вінісіус, 42 – Мартінес, 50

Вилучення: Субірія, 78 (Осасуна)

Нереалізований пенальті: Бензема, 79

Вперше у сезоні-2022/2023 Андрій Лунін став у рамку воріт Реала. Тібо Куртуа отримав травму, тому Карло Анчелотті нічого не залишалось, як довірити місце у старті українському голкіперу, пише 24 канал.

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Перший небезпечний момент у матчі створили гості. Але до точного удару справа не дійшла. Реал відповів стрімкою контратакою, яка закінчилась сольним проходом Вінісіуса та ударом повз дальню стійку від Бензема. М'яч пролетів у лічених сантиметрах від каркаса воріт Осасуни.

Наприкінці першого тайму Реал повів у рахунку 1:0. Вінісіус зробив передачу у штрафний суперника, але жоден з гравців мадридського клубу не дотягнувся до м'яча, але той залетів у дальній кут воріт. Голкіпер Осасуни не був готовим до такого моменту.

Осасуна відбирає очки

Вже на старті другої частини гри гості зрівняли цифри на табло "Сантьяго Бернабеу" – 1:1. Мартінес головою закинув м'яч за комірець Луніну після верхової передачі у штрафний "вершкових". Андрій вибрав не найкращу позицію у цьому епізоді.

Родріго загрожував воротам Осасуни. Бензема опинився на футбольному полі у штрафному майданчику суперника. Субірія сфолив на нападнику. Суддя після перегляду відеоповтору вказав на 11 метрів. Карім взявся виконувати пенальті та потужним ударом струсонув поперечину воріт.

Вже через дві хвилини Бензема забив, але зробив це з офсайда. Тому цифри на табло не змінились 1:1.

Осасуна відповіла небезпечним дальнім ударом повз ворота Луніна.

Не найкращий дебют у сезоні від Андрія. Реал розписав домашню мирову 1:1 з Осасуною та перервав переможну серію у Ла Лізі.

Це перша нічия для "вершкових" у сезоні-2022/2023. Після семи турів "Королівський клуб" йде другим, маючи у своєму активі 19 очок.

Осасуна з 13 пунктами замикає топ-6 найкращих у сезоні в Ла Лізі.

Реал – Осасуна: відеоогляд матчу