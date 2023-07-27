МЮ не зміг пробити Луніна: Реал здобув перемогу завдяки красеню-голу "бісіклетою" – відео

Мадридський Реал провів свій другий матч під час американського турне. І вдруге ворота "вершкових" захищав Андрій Лунін.

Реал – Манчестер Юнайтед 2:0

Голи: Беллінгем, 6, Хоселу, 89

Тібо Куртуа пізніше приєднався до розташування Реала, тому у перших товариських матчах ворота "Королівського клубу" захищає український голкіпер Андрій Лунін, пише 24 канал.

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Якщо у першому матчі проти Мілана українець пропустив двічі, то вже у другій зустрічі проти МЮ ворота Луніна залишились "на замку".

Натомість команда Карло Анчелотті забила двічі.

Вже на 6-й хвилині Беллінгем красиво перекинув голкіпера "червоних дияволів" Онана, який лише нещодавно підписав контракт із Манчестер Юнайтед, відкривши рахунок у зустрічі – 1:0 на користь Реала.

Як забивав Беллінгем: дивіться відео

Далі у поєдинку було безгольове затишшя. Другий гол від мадридців уболівальники побачили аж на 89-й хвилині матчу. Але це то взяття воріт, яке варто було так довго чекати.

Лукас віддав верхову передачу у штрафний гостей, на яку відгукнувся Хоселу, і ударом через себе у падінні принизив Онана – 2:0.

Відео голу Хоселу

Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Реала 2:0.

Це перший "сухий" матч Луніна у цьому американському турне.

Вже 30 липня Реал зустрінеться із Барселоною. Так собі репетиція "Ель-Класіко" перед стартом нового сезону Ла Ліги. Також у мадридців запланований поєдинок із туринським Ювентусом на 3 серпня.