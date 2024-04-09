Фантастика в Мадриді: команда Луніна вирвала нічию в божевільному матчі проти Манчестер Сіті

У вівторок, 9 березня, стартувала чвертьфінальна стадія Ліги чемпіонів. У Мадриді на "Сантьяго Бернабеу" Реал приймав чинного переможця турніру Манчестер Сіті.

Реал – Манчестер Сіті 3:3

Голи: Діаш, 12 (автогол), Родріго, 14, Вальверде, 79 – Б.Сілва, 2, Фоден, 66, Гвардіол, 71

Поєдинок Реал – Манчестер Сіті цілком міг прикрасити фінал найпрестижнішого клубного турніру Європи. Однак жереб звів команди Карло Анчелотті та Пепа Гвардіоли на стадії чвертьфіналу, пише 24 Канал.

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Гольова феєрія у Мадриді

Гості першими відкрили рахунок у матчі. Хавбек "містян" Бернарду Сілва перехитрив Андрія Луніна та ударом зі штрафного поцілив у лівий кут воріт.

Відео голу Сілви

Відповідь "вершкових" не забарилася. Камавінга пробив з-за меж штрафного і м'яч за допомогу рикошету затріпотів у сітці воріт Ортеги. Тож автогол записали на захисника МанСіті Рубена Діаша.

Відео автогола Діаша

Підопічні Гвардіоли не встигли перевести подих, як Ортега вдруге змушений був діставати м'яч з власних воріт. Форвард Реала Родріго продемонстрував індивідуальну майстерність та вивів свою команду вперед.

Відео голу Родріго

Футболісти "королівського клубу" мали можливості збільшити свою перевагу. Однак Беллінгем та Вінісіус Жуніор не скористалися своїми шансами.

Натомість Манчестер Сіті покарав "вершкових" за недбалість. Спочатку Фоден на 66-й хвилині зустрічі закрутив м'яч у ліву дев'ятку. Лунін був безсилий допомогти своїй команді.

Відео голу Фодена

А через кілька хвилин захисник "містян" Йошко Гвардіол забив не менш ефектний гол, втретє засмутивши Луніна. У цьому епізоді захисники Реала традиційно перебували в ролі спостерігачів.

Відео голу Гвардіола

На цьому феєрія голів на "Сантьяго Бернабеу" не завершилася. На 79-й хвилині Вальверде опинився на зручній позиції та в один дотик пробив у нижній кут воріт.

Відео голу Вальверде

3:3 – команди Анчелотті та Гвардіоли подарували справжнє свято футбольним гурманам, залишивши розв'язку на матч відповідь.

Відеоогляд матчу Реал – Манчестер Сіті