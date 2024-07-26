Більше не чекають: "Королівський клуб" визначився з майбутнім Луніна

Багато чуток та інформації навколо майбутнього українського голкіпера мадридського Реала Андрія Луніна. Гравець досі не прийняв рішення щодо нового контракту.

Андрій Лунін добре замінив травмованого Курту на початку минулого сезону. Після цього українцем почали цікавиться багато європейських грандів.

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Контракт Луніна з Реалом

Український голкіпер Андрій Лунін не раз висловлював бажання залишитись в "Королівському клубі", але за умови постійної ігрової практики. В Мадриді основним воротарем команди вбачають тільки бельгійця Тібо Куртуа.

Майбутнє Андрія під питанням, гравець ще не підписав новий контракт та скоріш за все покине "вершкових" в це літнє трансферне вікно. З'явилась інформація, що Реал не буде більше чекати на відповідь українця через те, що пройшло багато часу.

"Королівський клуб" вирішив продати Луніна цього літа і почав шукати варіанти заміни українському голкіперу. Президент Реала Флорентіно Перес бажає отримати за гравця не менше 30 мільйонів євро.

Андрієм цікавились такі клуби як Баварія, Манчестер Юнайтед, Арсенал, Ліверпуль та Челсі. Були пропозиції від клубів з чемпіонату Саудівської Аравії.

Нагадаємо, що в минулому сезоні Лунін має в своєму активі 31 зіграний матч, де пропустив 32 голи та 12 разів зберіг ворота Реала недоторканими. На Євро-2024 Андрій зіграв 1 матч проти збірної Румунії в якому пропустив 3 м'ячі. Чинний контракт українця з "бланкос" до літа 2025 року.