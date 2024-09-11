Реал націлився на зіркового голкіпера збірної Франції, який може гідно замінити Куртуа

Мадридський Реал активно займається пошуком наступника Тібо Куртуа, який захищає ворота "вершкових". Очевидно, що на послуги Андрія Луніна, який вирішив покинути "Королівський клуб", не розраховують.

Повідомляють, що керівницто "бланкос" проявляє інтерес до голкіпера Майка Меньяна. Трансфер воротаря збірної Франції та Мілана може відбутись влітку 2025 року.

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Зіркові гравці Реала переконують Меньяна приєднатись до команди

Орельєн Тчуамені та Кіліан Мбаппе, партнери Меньяна по збірній Франції, переконують 29-річного голкіпера Мілана приєднатись до "вершкових".

Меньян розглядає такий варіант продовження кар'єри, адже хоче вигравати трофеї. У "Королівському клубі" воротар має більше шансів перемагати у турнірах, ніж у складі "росонері".

Скоріш за все, спочатку французький голкіпер замінить українського воротаря Андрія Луніна, який покине Реал влітку 2025 року. Згодом Меньян зможе стати наступником бельгійця Тібо Курута у воротах "вершкових".

Зазначимо, що Андрій Лунін, який виконує роль дублера Куртуа, може перебратись у інший клуб з Мадриду. Українець замінить легендарного голкіпера принципового суперника Реала.

За даними Transfermarkt, оціночна трансферна вартість Меньяна – 38 мільйонів євро, а контракт з Міланом дійсний до літа 2026 року. У новому сезоні голкіпер відграв 3 гри за "росонері" та два поєдинки за збірну Франції, пропустивши 9 голів.