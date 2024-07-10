Герой Португалії на Євро-2024 може змінити Луніна у Реалі

Стало відомо, що Реал Мадрид виставив ультиматум українському голкіперу Андрію Луніну. Останній термін до якого футболіст повинен визначитись щодо нового контракту – 15 липня.

Андрій та його агент Жорже Мендеш не виключають те, що голкіпер може покинути "Королівський клуб". Футболіст хоче залишитись в команді, але йому потрібен ігровий час.

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Заміна для Андрія Луніна

На цьому тижні агент українського футболіста Жорже Мендеш зустрінеться з представниками мадридського клубу, щоб обговорити майбутнє Луніна. Реал Мадрид має бажання продовжити контракт з українцем, який дійсний до літа 2025 року.

Якщо Лунін та "Королівський клуб" не дійдуть згоди, то в якості заміни Мендеш пропонує Мадриду португальского кіпера Діогу Кошту. Президент Порту Андре Вілаш-Боаш заявляв, що не планує продавати голкіпера.

До цього ж Мендеш та колишній президент "драконів" Пінту да Кошта домовились про те, що долю свого підопічного вирішує сам агент. Контракт Діогу Кошти з Порту дійсний до 2027 року. Клаусула португалця складає 75 мільйонів євро.

Андрій Лунін замінив Тібо Куртуа, який травмувався на початку сезону-2023/2024 та допоміг Реал Мадриду виграти чемпіонат Іспанії та Лігу Чемпіонів.

У складі мадридського клубу в минулому сезоні Андрій зіграв 31 матч, пропустив 32 м'ячі та 12 разів зберіг ворота Реала "сухими". Також українцем цікавляться Ювентус, Арсенал та Манчестер Юнайтед.