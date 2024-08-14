Реал – Аталанта: онлайн-трансляція матчу Суперкубка УЄФА

У середу, 14 серпня, у поєдинку між мадридським Реалом та Аталантою з Бергамо визначиться володар Суперкубка УЄФА. Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі у Варшаві.

Поєдинок між переможцями Ліги чемпіонів та Ліги Європи відбудеться на варшавському стадіоні "Народовий". Топовий матч у столиці Польщі розпочнеться о 22:00 за київським часом, пише 24 Канал.

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Сенсаційний переможець ЛЄ проти "Галактікос"

У минулому сезоні команда Гасперіні здійснила справжній фурор, розгромивши у фіналі фаворита Ліги Європи леверкузенський Баєр (3:0). Ба більше, бергамаски залишили за бортом турніру Ліверпуль та Марсель. Тож перемога над "фармацевтами" не була випадковістю. Трофей Ліги Європи став першим у клубній колекції клубу.

Мадридський Реал вдев'яте зіграє у битві за Суперкубок. Минулого сезону "королівський клуб" став переможцем Ліги чемпіонів. У фіналі команда Карло Анчелотті здолала дортмундську Боруссію (2:0). Значний внесок у здобуття трофея зробив українець Андрій Лунін, який став героєм матчів плей-оф. Однак у вирішальному фіналі у воротах стояв досвідчений Тібо Куртуа.

Історія зустрічей

Шляхи Аталанти та Реалу лише одного разу перетиналися в матчах єврокубків. Суперники зустрічалися в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів сезону 2020/21. Тоді "вершкові" здобули дві перемоги (1:0 та 3:1) та вийшли до чвертьфіналу.

Щодо ситуації з травмованими, то у Реала не зіграє лише Едуардо Камавінга. А от тренерський штаб Аталанти не зможе розраховувати на Рафаеля Толоя, Ніколу Дзаніоло, Джорджо Скальвіні та Джанлуку Скамакку.

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Реал – Аталанта. Також будуть опубліковані всі голи зустрічі та повний відеоогляд гри після закінчення.

РЕАЛ – АТАЛАНТА

РЕАЛ: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Менді – Чуамені, Вальверде, Беллінгем – Родріго, Мбаппе, Вінісіус.

АТАЛАНТА: Муссо – Джимсіті, Хієн, Колашинац – Дзаппакоста, Едерсон, Де Роон, Руджері – Пашалич – Лукман, Де Кетеларе.