Лунін допоміг Реалу здобути чергову суху перемогу: як відіграв українець – відеоогляд матчу
Мадридський Реал на класі розібрався із непростим суперником у вигляді Атлетіка з Більбао. Перемогу команді Карло Анчелотті приніс дубль Родріго.
Реал – Атлетік 2:0
Голи: Родріго, 8, 73.
У чемпіонаті Іспанії 2023-2024 проходять матчі 30 туру Ла Ліги. У фінальній грі неділі чинний лідер турнірної таблиці Реал приймав Атлетік з Більбао, пише 24 канал.
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Феєрія Родріго
Мадридці впевнено йдуть до повернення чемпіонського звання, хоча Барселона ще плекає надії нав'язати конкуренцію. У звітному турі каталонці переграли Лас-Пальмас, тому Реалу для збереження відриву необхідно було долати претендента на Лігу чемпіонів Атлетік.
Знову вже традиційно в основі мадридців вийшов Андрій Лунін. Попри відсутність Вінісіуса Реал з перших хвилин почав домінувати та вже на 8 хвилині відкрив рахунок.
Діас вивів Родріго на ударну позицію і бразилець красивим пострілом здалеку пробив Агірресабалу. В подальшому Реал продовжував володіти ініціативою. Непогані шанси подвоїти рахунок мали Кроос, Вальверде та Діас. Останній навіть влучив у стійку.
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Черговий кліншит Луніна
Втім другий гол оформив той таки Родріго. В середині другого тайму нападник скористався розрізним пасом від Беллінгема, хитнув оборонця Атлетіка та розстріляв голкіпера, оформивши дубль.
Що стосується Луніна, то українцю довелось кілька разів вступити у гру. Перед перервою Андрій врятував Реал після небезпечного удару Гурусети. А у другому таймі Лунін відбив два удари від Іньякі Вільямса.
Тож зрештою українець допоміг Реалу здобути чергову суху перемогу. Для Андрія це вже 11-ий кліншит у 24-х іграх за клуб. Підопічні Анчелотті зберегли восьмиочковий відрив від Барселони за підсумком туру.
Відеоогляд матчу Реал – Атлетік