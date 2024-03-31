Лунін допоміг Реалу здобути чергову суху перемогу: як відіграв українець – відеоогляд матчу

Мадридський Реал на класі розібрався із непростим суперником у вигляді Атлетіка з Більбао. Перемогу команді Карло Анчелотті приніс дубль Родріго.

Реал – Атлетік 2:0

Голи: Родріго, 8, 73.

У чемпіонаті Іспанії 2023-2024 проходять матчі 30 туру Ла Ліги. У фінальній грі неділі чинний лідер турнірної таблиці Реал приймав Атлетік з Більбао, пише 24 канал.

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Феєрія Родріго

Мадридці впевнено йдуть до повернення чемпіонського звання, хоча Барселона ще плекає надії нав'язати конкуренцію. У звітному турі каталонці переграли Лас-Пальмас, тому Реалу для збереження відриву необхідно було долати претендента на Лігу чемпіонів Атлетік.

Знову вже традиційно в основі мадридців вийшов Андрій Лунін. Попри відсутність Вінісіуса Реал з перших хвилин почав домінувати та вже на 8 хвилині відкрив рахунок.

Діас вивів Родріго на ударну позицію і бразилець красивим пострілом здалеку пробив Агірресабалу. В подальшому Реал продовжував володіти ініціативою. Непогані шанси подвоїти рахунок мали Кроос, Вальверде та Діас. Останній навіть влучив у стійку.

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Черговий кліншит Луніна

Втім другий гол оформив той таки Родріго. В середині другого тайму нападник скористався розрізним пасом від Беллінгема, хитнув оборонця Атлетіка та розстріляв голкіпера, оформивши дубль.

Що стосується Луніна, то українцю довелось кілька разів вступити у гру. Перед перервою Андрій врятував Реал після небезпечного удару Гурусети. А у другому таймі Лунін відбив два удари від Іньякі Вільямса.

Тож зрештою українець допоміг Реалу здобути чергову суху перемогу. Для Андрія це вже 11-ий кліншит у 24-х іграх за клуб. Підопічні Анчелотті зберегли восьмиочковий відрив від Барселони за підсумком туру.

Відеоогляд матчу Реал – Атлетік