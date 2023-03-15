Жах імені Бензема: Реал вдруге переграв Ліверпуль та залишив команду Клоппа без ЛЧ – відеоогляд

Мадридці грамотно нейтралізували атакувальний потенціал мерсисайдців та реалізували один зі своїх контрнападів. Героєм зустрічі став Карім Бензема, який став спеціалістом по голам у ворота Ліверпуля.

Реал – Ліверпуль 1:0

Гол: Бензема, 79.

У Лізі чемпіонів підійшла до завершення стадія 1/8 фіналу. В одному із останніх поєдинків зустрічались між собою фіналісти минулого розіграшу – Реал приймав Ліверпуль, пише 24 канал.

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Результат на "Енфілді" практично знищив інтригу у парі. Реал показав неймовірну ефективність, здобувши в гостях перемогу з рахунком 5:2. Втім мерсисайдці мріяли про можливий камбек, адже у їх історії вже був схожий випадок.

В надії на камбек

У півфіналі сезону 2018-2019 після поразки 0:3 на "Камп Ноу" Ліверпуль знищив на своєму полі Барселону (4:0) та вийшов у фінал, який потім і виграв. Проте цього разу мерсисайдцям треба було творити диво на виїзді.

Команда Карло Анчелотті не збиралась відбиватись весь матч і у першому таймі запропонували англійцям потужну контргру. Лише неймовірна реакція Аліссона не дозволяла Вінісіусу відкрити рахунок.

Ідеальна гра Реала в захисті

Ліверпуль же атакував позиційно. Непогані моменти були у Нуньєса та Гакпо, але як і його візаві Куртуа діяв бездоганно. Та і вбивчих моментів у гостей було вкрай мало.

Після перерви Клопп оновив напад, випустивши Фірміно, Елліотта та Окслейда-Чемберлена. Але краще точно не стало, Ліверпуль банально не міг знайти шпарину в захисті мадридців.

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Нестримний Бензема

Реал же перейшов на улюблену гру на вільних просторах і таки знайшов момент, щоб вирвати перемогу і у другому матчі. Після проникаючого пасу з глибини ван Дейк та Конате не розібрались із опікою Вінісіуса та Бензема.

Удар бразильцю не вдався, але той встиг віддати на вільного Каріма, який вразив вже порожні ворота. Для француза це вже сьомий гол у ворота Ліверпуля за всі зустрічі.

Реал виходить до чвертьфіналу ЛЧ в 11-ий раз за останні 13 сезонів. Ліверпуль же тепер має кинути всі сили на АПЛ, де ризикує не потрапити в топ-четвірк і, як наслідок, наступний сезон Ліги чемпіонів. Відстань від четвертого Тоттенхема складає 6 очок.

Відеоогляд матчу Реал – Ліверпуль: