Реал з Луніним виборов нічию з Лейпцигом та насилу пробився до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео

На "Сантьяго Бернабеу" мадридський Реал та німецький Лейпциг визначили чвертьфіналіста Ліги чемпіонів. Команда Андрія Луніна продовжить боротьбу за почесний трофей.

Реал – Лейпциг 1:1

Гол: Вінісіус, 65 – Орбан, 68

У першому поєдинку суперників мінімальну перемогу на виїзді здобув "королівський клуб" (1:0). Проте такий гандикап не гарантував команді Карло Анчелотті місце у чвертьфіналі Ліги чемпіонів, пише 24 Канал.

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Непереконлива гра Реалу

У стартовому складі господарів поля вийшов Андрій Лунін, який був героєм першої зустрічі. Головний тренер Реала продовжує довіряти українському голкіперу.

Перший тайм не приніс забитих голів. Лейпциг абсолютного не знітився перед титулованим суперником. Ба більше, небезпечні моменти біля воріт Луніна були значно гострішими, ніж у його візаві. Проте бельгійському форварду Лоїсу Опенда бракувало влучності.

Друга половина зустрічі була значно цікавішою. Спочатку помилкою на виході Луніна ледь не скористався Опенда. Та все ж українець зумів швидко наздогнати бельгійця та забрати м'яч.

На 66-й хвилині матчу глядачі на "Сантьяго Бернабеу" побачили перший гол. Бразилець Вінісіус Джуніор отримав дотепний пас від Беллінгема та в один дотик відправив кулястого до сітки воріт Лейпцига.

"Червоні бики" швидко відігралися. Простріл у штрафний майданчик головою замкнув Віллі Орбан. Тепер вже Луніну довелося діставати м'яч із власних воріт.

Гра на зустрічних курсах тривала до фінального свистка. Та все підопічні Анчелотті зуміли зберегти нічийний рахунок та вийти до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Відеоогляд матчу Реал – Лейпциг