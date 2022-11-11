Реал з труднощами переміг Кадіс у матчі з голом ексгравця Карпат та Динамо: відеоогляд

Мадридський Реал 10 листопада приймав Кадіс у 14-му турі іспанської Ла Ліги. "Вершкові" не без проблем переграли суперника.

Реал – Кадіс 2:1

Голи: Мілітао, 40, Кроос, 70 – Лукас, 81

Перший удар у ствір воріт Кадіса був вже на 4-й хвилині матчу. Але удар Родріго з меж штрафного майданчика був легкою здобиччю для голкіпера, пише 24 канал.

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Далі команди обмінялись дальніми пострілами Модріча та Еспіно. Обидва були значно вище воріт.

Грубо грали футболісти Реала проти суперника, який намагався грати на контратаках. У підсумку – два центральні захисники "Королівського клубу" вже у першому таймі опинились на жовтих картках.

Наприкінці першої 45-хвилинки підопічні Карло Анчелотті таки вдалось забити. Воротар Кадіса впевнено зіграв на виході після подачі з кутового. Однак м'яч знову відлетів у ноги футболіста Реала, який виконав подачу прямісінько на голову Мілітао. Едер залишився зовсім на самоті у штрафному майданчику суперника та вивів мадридський клуб уперед 1:0.

До перерви команди більше не забивали.

Шалена гармата Крооса та гол ексгравця УПЛ

На старті другого тайму Васкес намагався вирізати під дальню стійку – повз ворота.

Вже через декілька хвилин Куртуа рятував ворота Реала від пропущеного голу. "Вершкові" відповіли стрімкою атакою. Вінісіус віддав на Вальверде, той обігрався у стіночку з Васкесом. Але в останній момент удар Вальверде заблокував захисник Кадіса – Реал отримав право лише на кутовий.

Подачу Вінісіуса заблокували, м'яч відлетів під удар Кроосу. Тоні потужною гарматою в один дотик прошив сітку воріт Кадіса – 2:0. Дуже красивий гол від німецького футболіста.

На 81-й хвилині Лукас скоротив відставання гостей до мінімуму – 2:1. Все сталось під грубої помилки від Куртуа, який невпевнено вибив перед собою.

Реал з труднощами переграв Кадіс 2:1. Мадридський клуб зумів реабілітуватись за поразку від Райо Вальєкано у попередньому турі (3:2).

"Вершкові" продовжують боротьбу за чемпіонство. Відставання від Барселони, яка наразі лідирує у Ла Лізі, складає 2 бали.

Реал – Кадіс: відеоогляд матчу