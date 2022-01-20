Реал із Луніним дивом врятувався від вильоту з Кубка Іспанії: два вилучення та незарахований гол

Реал 20 січня зіграв на виїзді проти Ельче у рамках 1/8 фіналу Кубка Іспанії. Мадридський клуб здобув вольову перемогу та пробився у чвертьфінал Кубка Короля.

Ельче – Реал 1:2

Голи: Верду, 104 – Іско, 108, Азар, 115

Вилучення: Мілья, 120+2 – Марсело, 102

Андрій Лунін вдруге вийшов у стартовому складі Реала у сезоні-2021/2022. Український голкіпер знову зіграв у Кубку Іспанії.

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Камавінга отримав м'яч на межі штрафного суперника, але його удар був повз ворота.

У першому таймі три чудові нагоди мали господарі. Спершу гравець Ельче замкнув простріл, але потужний удар взяла на себе поперечина воріт Реала. До цього господарі пробивали головою з району 11 метрів, але Лунін виконав сейв.

"Сухий тайм"

Камавінга пробивав за п'ять хвилин до кінця першої 45-хвилинки. Але голкіпер Вернер впевнено зіграв на лінії.

Перший частина гри завершилась з нульовим рахунком. Карло Анчелотті потрібно було щось вигадувати, щоб змінити гру Реала у другому таймі.

Матч, який міг заколисати фанатів

Після перерви Марсело міг стати автором першого голу у кубковому протистоянні. Однак удар захисника був повз ворота.

Як не старались "вершкові" розмочити нулі на табло, але все ніяк не вистачало останнього завершального удару. Також надійно грала оборона Ельче.

На 77-й хвилині Каземіро з дальньої відстані перевірив пильність воротаря суперника, який у відмінному сейві став на заваді голу.

Вже через хвилину усі чекали удар від Вінісіуса, але той вирішив зробити передачу, яка була перехоплена суперником.

Знову Вінісіус опинився на останній стадії атаки Реала, але цього разу легко пробив прямо у руки голкіпера Ельче.

Команди перевели гру у додаткові тайми.

Нокдаун та нокаут для Реала

Перша 15-хвилинка перетворилась у справжнє жахіття для "Королівського клубу". На 102-й хвилині Марсело сфолив на супернику та побачив перед собою червону картку. Реал залишився у меншості, а господарі отримали право на штрафний від Верду, який виявився результативним.

М'яч на шляху до воріт знайшов ногу Себальйоса, після рикошету змінив траєкторію та залетів у протихід голкіперу гостей. Лунін не мав жодних шансів у цьому епізоді – 1:0.

Неймовірний камбек "вершкових"

Верду забив свій перший гол із 2019-го року.

Іско підставив ногу під удар Себальйоса та спрямував м'яч у сітку воріт Ельче – 1:1. Ще до початку другого овертайму.

Поєдинок так і не дійшов до серії післяматчевих пенальті. На 108-й хвилині Алаба класно вирізав передачу на Азара. Голкіпер Ельче незрозуміло для усіх вийшов за межі штрафного, його легко обіграв гравець Реала та пробив вже у порожні ворота – 1:2.

Невезіння Ельче

Наприкінці тайму м'яч вдруге побував у сітці воріт Луніна, але суддя не зарахував взяття воріт від Ельче.

Вже на останніх секундах Ельче ще й залишився у меншості. Мілья отримав другу жовту картку та був вилучений з поля.

Реал зумів відігратись та пробився у чвертьфінал Кубка Короля. Лунін знов не зміг залишити свої ворота "на замку".