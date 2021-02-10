Реал впевнено переграв Хетафе, наблизившись до лідера Ла Ліги: відео

Мадридський Реал 9 лютого зіграв домашній поєдинок проти Хетафе у рамках перенесеного 1 туру Ла Ліги. Команда Зінедіна Зідана здобула впевнену перемогу.

Реал – Хетафе 2:0

Голи: Бензема, 60, Менді, 66

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Вже на початку зустрічі чудову нагоду відкрити рахунок змарнував Бензема. Француз найкраще зіграв на другому поверсі, але удар головою від нападника взяла на себе поперечина.

На цьому Реал не зупинився. Марсело віддав передачу на Модріча, Лука вирішив перевірити на пильність голкіпера та пробив з дальньої відстані – воротар Сорія впевнено зіграв на лінії.

Гравець Хетафе намагався ударом ножицями вразити ворота Куртуа, але цей постріл був схожий на удар відчаю серед чисельних атак Реала.

Знову активний Бензема загрожував володінням гостей. Однак голкіпер вкотре став рятівником своєї команди, відбивши м'яч на кутовий.

Лише у другому таймі французу вдалось відзначитись у воротах суперників. Менді віддав з флангу верхову передачу прямо на голову Каріму, Бензема легко перевів м'яч повз воротаря – 1:0.

Вже за шість хвилин мадридський клуб подвоїв перевагу. Менді сам розпочав атаку, віддав передачу на фланг на Марсело, бразилець зробив простріл у воротарський майданчик Хетафе, де вже чатував на м'яч все той же Менді – захисник зіграв на випередження та прошив сітку воріт, 2:0.

Футболісти Хетафе так і не зуміли відповісти бодай одним голом. У підсумку – 2:0 переконлива перемога Реала.

Після звитяги Реал наблизився до Атлетіка, який очолює таблицю Ла Ліги. Тепер між двома мадридськими клубами різниця у 4 очки. Однак у лідера сезону є два матчі у запасі.

Реал – Хетафе відеоогляд