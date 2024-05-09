Голівудська історія: герой півфіналу Ліги чемпіонів 2 роки тому вболівав за Реал в ролі фаната

У середу, 8 травня, відбувся матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Мадридський Реал на своєму полі приймав мюнхенську Баварію.

Господарі здобули вольову перемогу з рахунком 2:1. Героєм поєдинку став 34-річний форвард Хоселу – він вийшов на заміну та протягом трьох хвилин оформив дубль наприкінці матчу, який вивів "вершкових" у фінал.

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Здійснення мрії

Після фінального свистка іспанський нападник поділився емоціями від поєдинку. Він розповів щемливу історію, пригадавши події 2-річної давнини, коли він разом із батьком також був присутній на фіналі Ліги чемпіонів за участі Реала, але тоді перебував у ролі звичайного фаната.

Для мене Мадрид – це частина мого життя. Я вболіваю за Реал із самого дитинства. У мене була можливість побувати як уболівальник на тому фіналі. Такі моменти, як сьогодні, приготувала для мене доля. То був неймовірний вечір. Моя кар'єра вартувала того, щоб мати змогу одягнути цю футболку. Це найпрекрасніше, що може відчувати футболіст,

– заявив Хоселу.



Хоселу вболівав за Реал у фіналі ЛЧ-2021/2022 / Фото з інстаграму футболіста

Зазначимо, що Хоселу деякий час перебував у структурі Реала на початку кар'єри, проте виступав за дубль, так і не змігши закріпитися у першій команді. Після цього він змінив низку клубів й у сезоні-2023/2024 перейшов на правах оренди в мадридську команду – клуб своєї мрії. Його чинний контракт належить Еспаньйолу та закінчується 30 червня 2025 року.

. У нинішній кампанії Хоселу провів 46 матчів за Реал, у яких забив 16 голів та віддав 3 асисти. У складі "вершкових" він здобув перші трофеї на клубному рівні – Суперкубок Іспанії та чемпіонство, до тріумфу в Лізі чемпіонів залишився один крок.

Нагадаємо, що у фіналі ЛЧ Реал зіграє з дортмундською Боруссією. Поєдинок пройде 1 червня в Лондоні на стадіоні "Вемблі".