Реал і Челсі розписали результативну нічию у півфіналі Ліги чемпіонів: відео

Мадридський Реал і лондонський Челсі ввечері 27 квітня зіграли перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок завершився результативною нічиєю.

Реал – Челсі 1:1

Голи: Бензема, 29 – Пулішич, 14

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Передісторія

Реал і Челсі зустрілися вперше за 23 роки! Для Реала це перший півфінал Ліги чемпіонів з 2018 року, коли мадридці виграли Кубок європейських чемпіонів 13 раз. Челсі дістався до цієї стадії вперше з 2014 року.

Команди зустрічалися тричі за свою історію і щоразу розігрували титул. Вперше доля звела клуби у фіналі Кубка кубків 1971 року в Афінах.

Перший матч на стадіоні "Георгіос Караїскакіс" завершився з рахунком 1:1. Через два дні на цьому ж стадіоні відбувся другий поєдинок, в якому Челсі переміг 2:1.

Попередня зустріч Челсі та Реала відбулася у 1998 році у матчі за Суперкубок УЄФА на стадіоні "Луї II" в Монако. Володар Кубка кубків Челсі здобув мінімальну перемогу.

Після нетривалої розвідки Челсі мав усі підстави виходити вперед на 10 хвилині гри. Мейсон Маунт протягнув м'яч на лівому фланзі та завдав дальнього удару.

М'яч після рикошету від гравця Реала опинився у Пулішича, який у межах штрафного скинув головою на Вернера. Тімо пробивав майже з воротарського майданчика, але примудрився влучити в Тібо Куртуа!

Та вже через 4 хвилини "сині" таки були попереду. Рюдігер закинув м'яч за спини гравцям Челсі. Передачу отримав Пулішич, який уникнув офсайду, обіграв оборонців та воротаря, і пробив точно в площину воріт!

Відео голу Пулішича

Складалося враження, що Реал, перейшовши на гру в 3 оборонців, почувався не у своїй тарілці. "Вершковим" не вдавалося провести акцентовану атаку завдяки комбінаціям, тому на допомогу прийшли дальні удари. Один з таких на 23 хвилині завдав Бензема. Карім пробив з-за меж штрафного і влучив у стійку!

Попри домінування Челсі господарям поля вдалося зрівняти рахунок після стандарту. Каземіро високо вистрибнув у штрафному після навісу та скинув на Мілітао. Той відправив м'яч не Бензема, який прийняв його, та потужно пробив. Менді не мав шансів відбити м'яч – 1:1!

Відео голу Бензема

У другому таймі Челсі продовжив грати першим номером: Реал свідомо віддав м'яч лондонцям, які у позиційній атаці не настільки сильні, як у контратаках. Разом з тим, мадридський клуб не ставив серйозні завдання перед обороною гостей. Тому гра виглядала надто спокійною.

Увесь другий тайм команди мовчали попереду, поки Челсі на 79 хвилині не заробив штрафний удар з перспективної позиції. Стандартне положення виконав Зієш. Хакім намагався поцілити у дев'ятку, але пробив ближче до центру. Куртуа спокійно забрав м'яч до рук.

Реал активізувався тільки наприкінці поєдинку. Зокрема, на 88 хвилині свій момент знайшов Варан, який пробив головою з меж штрафного. М'яч рикошетом від Чілвела ледь не залетів у кут воріт Менді.

У підсумку поєдинок завершився нічиєю!