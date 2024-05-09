Арбітр визнав помилку: захисник Баварії розніс суддівство в матчі проти Реала

У середу, 8 травня, визначився другий фіналіст Ліги чемпіонів. Суперником дортмундської Боруссії стане Реал.

"Вершкові" здобули вольову перемогу в Мадриді над Баварією з рахунком 2:1. Перший поєдинок закінчився внічию 2:2.

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Рішення, яке могло змінити хід поєдинку

Усе могло змінитися в компенсований час – мюнхенці забили гол, але це сталося після свистка арбітра про офсайд. Він виглядав дуже суперечливим, проте VAR уже не міг ніяк повпливати на епізод.

Після завершення зустрічі автор незарахованого забитого м'яча Маттейс де Лігт прокоментував цей момент. Він розкритикував суддівство та заявив, що арбітр визнав свою помилку.

Якщо на останній хвилині лунає такий свисток, це велика помилка, справжня ганьба. Я не знаю, офсайд там чи ні, це можна перевірити, але як можна його побачити без перевірки? У випадку з другим голом Хоселу, Рюдігер теж майже поза грою. Якби арбітр тоді свиснув, далі нічого не було б, а в результаті це вирішальний гол. Боковий суддя сказав мені: "Прошу вибачення, я зробив помилку". Але що мені з того?

– обурився нідерландець.

Відзначимо, що другий гол Хоселу теж не одразу зарахували. Суддя підійняв прапорець про офсайд, але після відеоповтору змінив своє рішення – взяття воріт виявилося переможним.

. Фінал Ліги чемпіонів відбудеться 1 червня на стадіоні "Вемблі". Реал буде боротися за свій 15-й титул Ліги чемпіонів, а дортмундська Боруссія спробує вдруге тріумфувати у найпрестижнішому клубному турнірі світу.

Востаннє команди зустрічалися між собою на груповому етапі ЛЧ у 2017 році, тоді двічі перемагали "вершкові".