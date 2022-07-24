Барселона з Левандовським обіграла Реал завдяки диво-голу Рафіньї: фантастичне відео

Мадридський Реал 24 липня провів репетицію "Ель Класико" з Барселоною під час передсезонного турне у США. Каталонський клуб мінімально обіграв "вершкових".

Шалений удар від вінгера

Андрій Лунін потрапив у заявку "Королівського клубу" на гру проти Барселони. Однак місце у рамці воріт Реала незмінно посів перший номер команди Тібо Куртуа, пише 24 канал.

Варто побачити Дебют мрії: Зінченко вперше зіграв за Арсенал, "каноніри" знищили Челсі

Українець на полі так і не з'явився. Але навіть Куртуа не допоміг "вершковим" здобути перемогу над Барселоною. На 27-й хвилині Рафінья відзначився божевільним голом з-за меж штрафного майданчика.

Відео голу Рафіньї

Каталонський клуб з мінімальною перевагою у рахунку пішов на відпочинок. Вистояти вдалось підопічних Хаві й у другій 45-хвилинці, у які команди не забивали.

У підсумку – 0:1, мінімальна звитяга Барселони у репетиції "Ель Класико" перед початком нового сезону.

Відзначимо, що у стартовому складі Барселони на полі з'явився новачок команди Роберт Левандовський, який провів на полі перший тайм. По перерві на полі замість польського форварда з'явився П'єр-Емерік Обамеянг. На жаль, Левандовському забити не вдалось.

Наступний матч Барселона зіграє 27 липня проти Ювентуса. Реал того ж дня зустрінеться з Америкою Мехіко.