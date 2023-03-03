Хаві влаштував словесну перепалку із захисником Реала під час Ель-Класіко: відео моменту

Реал 2 березня приймав Барселону у першому півфінальному матчі Кубка Короля. Ель-Класіко закінчилось на користь каталонського клубу.

Єдиний та переможний гол у матчі забили аж ніяк не футболісти Барселони. Мілітао та Начо оформили автогол у власні ворота, який дозволив каталонському супернику перемогти з рахунком 0:1.

Детальніше про матч Вирішив автогол: Барселона перемагає Реал у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії – відеоогляд

Емоції брали гору

Вже у доданий арбітром час Реал кинув усі сили в атаку, а Барселона надійно грала у захисті та у будь-якому моменті намагалась затягувати час. Один із таких випадків закінчився штовханиною.

У боротьбі на полі зійшлись Даніель Карвахаль та футболіст Барселони Алехандро Бальде. Захисник Реала поштовхався з суперником, але у момент втрутився головний тренер каталонського клубу Хаві. Наставник гостей звернувся до Карвахаля, який був не правий в епізоді.

Хаві показав жестом захиснику "вершкових", що той багато говорить та назвав Карвахаля "дурним". Дані теж щось на емоціях відповів легенді Барселони.

Дурний, ти справді дурний, чуваче,

– промовив Хаві.

Однак момент не закінчився бійкою, а лише жовтою карткою для наставника Барселони.

Цікаво, що Хаві протягом своєї футбольної кар'єри не відзначався конфліктними ситуаціями, а був спокійним на полі. Що не скажеш про Хаві у статусі тренера.

Палкі емоції залишились у поєдинку. Після Ель-Класіко Хаві та Карвахаль тепло обійнялись та коротко перекинулись словами.

Відео моменту перепалки та обіймів Карвахаля та Хаві

Реал не з найкращим рахунком закінчує свій перший півфінал Кубка Іспанії проти Барселони. Матч-відповідь у Каталонії відбудеться аж 5 квітня.