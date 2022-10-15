Перше Ель Класіко для Луніна: хто покаже матч Реал – Барселона у прямій трансляції

Підопічні Карло Анчелотті та Хаві Ернандеса йдуть пліч-о-пліч на горі турнірної таблиці Ла Ліги. Розповідаємо, де подивитись очну битву іспанських грандів.

Вже в неділю, 16 жовтня, у чемпіонаті Іспанії пройде головний матч першого кола Ла Ліги. На стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді зійдуться Реал та Барселона. Початок Ель Класіко – о 17:15 за київським часом, пише 24 канал.

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Турнірне положення

Підопічні Зідана та Хаві добре стартували у новому сезоні. Допустивши лише по одній нічиїй у восьми турах, команди разом лідирують у Ла Лізі (каталонці попереду через різницю м'ячів).

А ось в Лізі чемпіонів становище різне. Реал вже оформив путівку в плей-офф, набравши 10 балів у чотирьох іграх з Шахтарем, Лейпцигом та Селтіком. Барселона ж опинилась за крок від вильоту з турніру.

Підопічні Хаві взяли лише 4 очки у матчах з Інтером (двох), Баварією та Вікторією. Каталонці відстають від "неррадзурі" на три бали і вже наступного туру можуть оформити виліт в ЛЄ, якщо Інтер переграє чехів.

Лідери команд

Недивно, що цю битву називають дуеллю Левандовскі та Бензема. Поляк феєрично увійшов у нову команду, забивши 14 голів у 12-ти матчах.

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Карім же поки виглядає не так яскраво, як минулого сезону. Француз має у своєму активі всього 4 голи, а на перші ролі в атаці Реала вийшов Вінісіус (8 голів).

Кадрова ситуація

Реал та Барселона підходять до гри з деякими кадровими проблемами. У мадридців досі не відновився від травми Тібо Куртуа. Бельгійця у воротах має замінити українець Андрій Лунін.

Також під питанням і участь Рюдігера, який ціною розсічення на голові врятував нічию для Реала у матчі з Шахтарем в ЛЧ. У Барселони основні проблеми сконцентрувались у захисті.

Не допоможуть підопічним Хаві такі гравці як Бельєрін, Крістенсен та Араухо.. Також поза грою і Мемфіс Депай. Втім, заміна для цих футболістів у каталонців є.

Історія зустрічей

Команди провели аж 283 очних матчі. Невелику перевагу має Барселона, яка перемогла у 117-ти зустрічах. Реал же виграв 104 поєдинки, а ще 62 завершились внічию.

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Правда, що стосується офіційних ігор, то тут мінімальна перевага на боці Реала – 100 проти 97 у каталонців. До слова, останні матчі команд були досить результативними.

Усі п'ять попередніх очних поєдинки завершувались із трьома або більше забитими голами. А в останньому очному матчі в Ла Лізі у березні цього року Барселона познущалась над майбутнім чемпіоном прямо на "Сантьяго Бернабеу" (0:4).