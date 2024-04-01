Це моя робота, – Лунін прокоментував свій кліншит і поділився очікуваннями від гри з МанСіті

У неділю, 31 березня, мадридський Реал зустрічався з Атлетіком Більбао в матчі 30 туру іспанської Ла Ліги. Цей поєдинок став дванадцятим поспіль в основному складі для Андрія Луніна.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на користь господарів. Дублем відзначився бразилець Родріго.

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Важлива перемога й фокус на Лігу чемпіонів

Після фінального свистка перемогу своєї команди прокоментував Андрій Лунін. Він відзначив чудовий виступ усього колективу та, зокрема, пригадав свій важливий сейв.

Ми грали добре. Знали, що нам протистоїть сильна команда, фіналіст Кубка Іспанії. У них хороші гравці, вони швидкі в атаці, тому ми були добре підготовлені. На щастя, мені вдалося відбити удар Вільямса, але це моя робота. Слава Богу, все склалося добре.

Завжди легше здобути перемогу, коли не пропускаєш голи. Ми завжди прагнемо зберегти свої ворота "сухими". Маючи попереду найкращих гравців світу, ми знаємо, що будемо створювати моменти та ми повинні ними скористатися. Але важливо зберегти надійність своїх воріт",

– заявив українець.

Дивіться відео важливого сейву Луніна за рахунку 1:0

Також Андрій Лунін поділився очікуваннями від майбутньої супербитви Реала та Манчестер Сіті. Він запевнив, що команда зробить усе, щоб пробитися у півфінал Ліги чемпіонів.

Матч із Манчестер Сіті? Ми будемо серйозно та ретельно готуватися, як і до кожної гри. Зараз ми відновимося, у нас є кілька днів, щоб добре підготуватися й потренуватися. Подивимося відео матчів суперника та зробимо все можливе, щоб здобути найкращий результат,

– сказав Лунін.

Зазначимо, що перший матч чвертьфіналу Ліги чемпіонів Реал – Манчестер Сіті відбудеться 9 квітня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за Києвом.

. У сезоні-2023/2024 Андрій Лунін провів 24 матчі, в яких пропустив 19 голів та 11 разів залишав свої ворота "сухими".