Швейцарія – Україна: в УАФ відреагували на рішення Лозаннського суду

Після остаточного рішення Спортивного арбітражного суду про присудження збірній України технічної поразки за матч Ліги націй проти Швейцарії, УАФ продовжує вважати свою позицію правильною.

В УАФ заявили, що, незважаючи на програш справи, позиція нашої сторони щодо технічної поразки за матч шостого туру Ліги націй проти Швейцарії залишається незмінною.

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Збірна України була готова до поєдинку, а наша федерація виконала всі вимоги, необхідні для участі в ньому.

Немає конкретних доказів, які підтверджують, що апелянт не діяв відповідно до протоколу, або що він був іншим чином недбалим або необережним у захисті гравців від COVID-19. Будь-яка національна збірна команда могла зіткнутися із ситуацією, яку можна порівняти із ситуацією з УАФ, що також демонструє справа Норвегії. Відповідно, апелянт не винен, а є ще однією випадковою жертвою пандемії COVID-19,

– йдеться у заяві.

"Віримо, що це непорозуміння, заручниками якого стала головна команда України, лише додасть нашим футболістам спортивної злості перед важливими матчами відбору до ЧС-2022", – заявляє УАФ.

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