Нехай краще нас дискваліфікують: Сабо закликав відмовитися від матчів відбору Євро-2024

Колишній головний тренер збірної України та київського Динамо Йожеф Сабо прокоментував рішення Мінмолодьспорту. Досвідчений фахівець закликав до радикальних дій в разі участі Білорусі у відборі Євро-2024.

Міністерство молоді та спорту заборонило українським національним командам брати участь у турнірах за участю росіян та білорусів. Збірна України з футболу вже стартувала у відбору до Євро-2024, в якому грає команда Білорусі, а тому, згідно з наказом, "синьо-жовті" повинні припинити виступи.

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Сабо: Грати з білорусами в одному турнірі не можна

Екстренер збірної України Йожеф Сабо повністю підтримав рішення уряду. На його думку, національна збірна України повинна припинити участь у відбору Євро-2024, оскільки там грають білоруси.

"Я вважаю, що якщо у відборі на Євро-2024 гратиме Білорусь, то ми не повинні там брати участь. Лукашенко і його посіпаки – такі ж бл*ді та покидьки, як і росіяни. Я не всіх білорусів маю на увазі, а тих, хто проти нас воює. Лукашенко віддав Білорусь у користування Росії. Білорусі вже немає, там Росія-2.

Виходить, що в змаганнях бере участь Росія-2. Зачекайте, скоро російські футболісти візьмуть білоруське громадянство і будуть спокійно собі грати. Вони ж усі хитрожопі, всіляко придумують, як обійти заборони.

Нехай краще нас дискваліфікують, але грати з білорусами в одному турнірі не можна. Будемо тоді грати товариські матчі. Я навіть своїм дітям і онукам сказав: "Поки я живий, ви ніколи не будете дружити і спілкуватися з росіянами і білорусами", – сказав Сабо.

На МОК, ФІФА та УЄФА надії немає

Україні необхідно заручитися підтримкою європейських країн та вимагати відсторонення Білорусі.

Нам потрібно підіймати галас у Європі та заручитися підтримкою країн ЄС. Тільки Європа може нам допомогти. На МОК, ФІФА та УЄФА надії немає. Там сидять усі продажні, які продалися за гроші "Газпрому",

– заявив Сабо.

У разі розвитку найгіршого сценарію, УАФ не варто запрошувати на посаду головного тренера збірної Реброва.

Звичайно, якщо збірна України не братиме участі в міжнародних турнірах, то Ребров сюди не піде. Що йому тут робити тоді? Але якщо ми будемо грати, то я хочу бачити на чолі нашої збірної Реброва. Нам не потрібен іноземець. Ребров довів, що він кваліфікований тренер, він не з вулиці прийшов. Але якщо ми знімемося з кваліфікації Євро, то Реброва запрошувати не варто,

– розповів екснаставник "синьо-жовтих".

Зазначимо, що в разі відмови від участі у кваліфікації Євро-2024 Українська асоціація футболу отримає бан від УЄФА та ФІФА. Україна не отримуватиме кошти на розвиток футболу, а клуби не братимуть участь у єврокубках. Такі дії нанесуть більше шкоди, ніж користі. Тож потрібно зважити усі ризики, перш ніж приймати важкі рішення.