Розгромом задоволений: Зозуля потролив клуб, фани якого звинувачували його в нацизмі
Джерело:Інстаграм Романа Зозулі
Роман Зозуля відреагував на поразку Райо Вальєкано, у складі якого він так і не встиг дебютувати. "Бджоли" отримали від мадридського Атлетіко сім голів.
В 3-му турі іспанської Ла Ліги Райо Вальєкано приймав на власному полі мадридський Атлетіко. Підопічні Дієго Сімеоне познущалися з "бджіл".
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Карма спрацювала
Бронзовий призер минулого чемпіонату заставив воротаря Райо Вальєкано сім разів діставати м'яч із сітки воріт. На побиття своєї колишньої команди відреагував Роман Зозуля.
Ексфорвард збірної України опублікував у своєму Instagram результат поєдинку та додав смайлики. Очевидно, що побиття Райо Вальєкано дуже потішило Зозулю.
Реакція Зозулі на поразку Райо Вальєкано / instagram.com/zozulyaroman
Конфлікт Зозулі з фанами Райо Вальєкано
- Нагадаємо, що у лютому 2017 року було оголошено, що Роман Зозуля на правах оренди стане гравцем Райо Вальєкано. Проте ультрас "бджіл" виступили проти трансферу українця, звинувативши його в нацизмі. У підсумку клуб відмовився від Зозулі.
- Фани Райо Вальєкано не заспокоїлися на цьому. Коли Зозуля у складі Альбасете грав проти Райо, уболівальники вигукували на адресу форварда образливі слова.
- Зазначимо, що Роман Зозуля починаючи з 2014 року активно допомагає українській армії. Через активну проукраїнську громадську позицію ліворадикальні ультрас Райо Вальєкано називали Зозулю нацистом. Їхні наративи були скальковані з російської пропаганди.