Футболісти не є привілейованими: ОК "Захід" прокоментувало доставлення гравця Першої ліги в ТЦК

У вівторок, 7 травня, гравця закарпатського Хуста Миколу Сираша на міському вокзалі зупинили, після чого доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Наразі він не мав підлягати мобілізації, адже йому 25 років, а новий закон ще не набрав чинності.

Нинішній клуб футболіста зробив заяву щодо цього інциденту. Він повідомив, що зв'язок із гравцем пропав та пожалівся на місцевий ТЦК.

До теми Гравця Першої ліги забрали з вокзалу у ТЦК

Реакція Оперативного командування "Захід"

Оперативне об’єднання Сухопутних військ Збройних Сил України "Захід" відреагувало на прохання Хуста розголосити дану інформацію. За його словами, треба розставляти пріоритети під час війни та пояснило свою позицію.

"Вболіваємо за український футбол, але захист України ставимо на перше місце. Коментуючи емоційний допис Хуста, зазначимо, що процес бронювання й отримання відстрочки від мобілізації строго регламентований. Якщо у спортсмена нема законних підстав і належним чином оформленого бронювання, він може підлягати призову за мобілізацією.

В той час, коли сотні видатних спортсменів в лавах Сил Оборони героїчно борються з агресором, інколи ціною власного життя, м’яко кажучи, дивним є намагання футбольного клубу зробити своїх гравців привілейованими, порівняно з іншими громадянами України, і ставити інтереси футбольного клубу над захистом країни. Тільки разом ми переможемо в цій війні", – йдеться в заяві ОК "Захід".

. Нині бронювання від мобілізації має 5 українських футбольних клубів: Динамо, Шахтар, Кривбас, Оболонь і Дніпро-1. Їх визнали "критично важливими для економіки держави та життєдіяльності її населення".

Зазначимо, що Микола Сираш є уродженцем Чернігова. Він перейшов у Хуст з Кудрівки в березні 2024 року. За цей час футболіст провів за нову команду 6 матчів, результативними діями не відзначався.