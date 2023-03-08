"Росіяни доводять, що не мають права на існування": реакція голкіпера Минаю на страту полоненого

Футбольний клуб Минай став справжнім прикладом, як проганяти росіян із цивілізованих країн. Голкіпер команди Олександр Бандура запевнив, що народ Росії немає права на існування.

Усі добре пам'ятають недавню бійку між футболістами минаю та російського Шинніка. Тоді українці заступились за персонал перед російським "бидлом". Росіяни, як щурі, першими почали тікати з готелю.

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Однак російські військові продовжують дивувати своїми звірськими вчинками на передовій. 6 березня світ сколихнуло відео страти українського військовополоненого, який без зброї, опинився на тимчасово окупованій території. На "бикування" росіян, той відповів "Слава Україні!". За що був розстріляний.

Бандура: Нам протистоїть армія нелюдей

Спортивний світ відреагував на цей моторошний вчинок росіян. Виключенням не став голкіпер Минаю Олександр Бандура.

Відео страти нашого героя бачив уже кожен українець. Ніколи не забудемо й не пробачимо раш*стам ні цей, ні жоден інший кровавий злочин вчинений на нашій землі. Нам протистоїть армія нелюдей. Щодня росіяни доводять, що не мають права на існування,

– сказав Бандура.

Футболіст пригадав початок бойових дій на Донбасі та анексія Криму.

З 20 лютого 2014 року, коли росіяни злочинно захопили Крим, вони почали сіяти на нашій землі тільки смерть та руйнування. У нас найсильніша армія. А наші військові – герої не тільки України, але й всього цивілізованого світу! Ми покладаємось на них і віримо у перемогу. Герою Слава! Героям Слава!,

– відповів голкіпер Минаю.

Минай бореться за збереження прописки в УПЛ. Закарпатський клуб із 14 очками йде на передостанньому 15-му місці.

Що відомо про кар'єру голкіпера Олександра Бандури