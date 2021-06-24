Скільки Україна дала грошей УЄФА, – в Австрії підгоріло через суперника України в 1/8 фіналу

Збірна України дивом не вилетіла з Євро-2020 після двох поразок на груповому етапі. Українська команда завдяки перемозі над Північною Македонією набрали 3 очки й проскочила у плей-офф.

Суперником України в 1/8 стала Швеція. Натомість Австрія, яка обійшла нашу команду в групі, зустрінеться з Італією – одним з фаворитів турніру.

До теми Збірна України вийшла в 1/8 фіналу Євро-2020

Вони спеціально програли матч і потрапили на Швецію

Вихід України в 1/8 фіналу та наш суперник сильно розлютив австрійських фанатів. Ті вважають, що Україна навмисно програла Австрії, щоб посісти третє місце та зіграти зі Швецією, а не Італією.

Вболівальники звинувачують Україну в корупції, мовляв, наша збірна дала хабар УЄФА. Також фанати розлючені, що Україна потрапила у легшу половину сітки плей-офф.

Huber: Вже давно не секрет, що УЄФА дуже любить країни зі Східної Європи: Азербайджан, Росія, Угорщина, Польща, Україна, Румунія, Казахстан... І всі знають чому УЄФА так лояльно ставиться до подібних країн і їх косяків. Адже Австрія не даватиме хабарі і не купуватиме прихильність футбольних чиновників. Скільки Україна дала грошей УЄФА, щоб там закрили очі на їх брудні справи? Не секрет, що Росія і Азербайджан давали хабарі УЄФА, щоб провести у себе Євро, попри всілякі порушення прав людини, політичні утиски і так далі. Так чому і від України не взяти грошей?

Anulu: Якусь огиду від футболу відчуваєш, коли таке відбувається. 99%, що Україна спеціально нам програла, щоб не потрапити на Італію. Не вірю у відмазки Шевченка, що у них не було сил. Ось побачите, на Швецію вийдуть і будуть носитися по полю 90 хвилин!

Stefan: Де ж справедливість? Австрія боролася за перемогу і отримала сильнішого суперника, ніж Україна, яка відверто зливала матч з нами. В УЄФА вважають, що це нормально, що це справедливо? Чому там мовчать і не хочуть карати Україну? Адже всі все розуміють, навіть якщо немає прямих доказів.

Timo: Заслужили українці, або не заслужили вийти в плей-офф... це вже не має ніякого значення. Їх план спрацював, тому вони отримали собі в 1/8 Швецію, а нам "подарували" матч з Італією. І тепер можна скаржитися в УЄФА, ФІФА і навіть Лозаннський суд – сенсу ніякого не буде від цього всього. Можна тільки повболівати за Швецію в 1/8, адже вони дійсно молодці і заслужили вийти у чвертьфінал.

Mayer: Якби Австрія заздалегідь знала б про те, що 3 очок вистачить для виходу в плей-офф, та ще й можна буде отримати в суперники Швецію, то ми б навряд чи забивали голи у ворота України. Просто Шевченко вирішив ризикнути і йому посміхнулася удача. Ми вирішили не ризикувати, тому тепер зіграємо проти Італії.

Bernhard: Скільки там УЄФА платить збірним за вихід 3 плей-офф? Два мільйони євро або близько того? Ось уявіть, що Україна "подарує" половину Чеферіну або комусь із верхівки УЄФА, щоб ніхто не розглядав уважно їх злив. Не варто забувати, що Чеферін – словенець, там теж дуже багато корупції. Та й за всіма цими заборонами ЛГБТ-акцій видно, що в УЄФА зараз керують люди, яким головне – це гроші.

Pelzl: Боже, за що?! За що ти цих виродків нагороджуєш, а нас караєш?! Мало того, що вони спеціально програли матч і потрапили на Швецію, так у них ще й сітка ідеальна: у чвертьфіналі Англія або Німеччина, в 1/2 Нідерланди…

Poiss: Неймовірно, правда? Австрія набирає 6 очок, виграє два матчі в групі і займає друге місце, але шансів в 1/8 практично не буде. Україна дивом виграла у Північної Македонії, потім, можливо, спеціально програла Австрії, а її суперником стає Швеція. Як це можливо?! Я в шоці. Неправильно це все, не повинно такого бути…

Grutter: В України хороші вболівальники, довелося поспілкуватися з ними в Бухаресті. Хоча я теж зневажаю українську збірну, але не можу бажати невдачі їй в плей-офф. Нехай буде як буде. Зрештою, звичайні вболівальники не винні в тому, що творили Шевченко і його команда в матчі з Австрією. Упевнений, що прості люди засуджували збірну України за такі махінації.

Johaness: Це навіть кумедно. Після матчу з нами українці вже сиділи на валізах і готові були поїхати додому. Швеція допомогла їм ще трохи побути на турнірі як випадковим гостям. Але нічого страшного, через тиждень Україна знову вилетить з Євро, цього разу вже остаточно. А поки нехай трохи порадіють своєму неймовірному везінню, якщо совість дозволяє.