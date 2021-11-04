ПСЖ втратив перемогу над РБ Лейпциг через пенальті на останній хвилині: відео

Французький ПСЖ був близьким до того, щоб обіграти РБ Лейпциг та майже гарантувати собі вихід в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Але матч закінчився внічию.

РБ Лейпциг – ПСЖ 2:2

Голи: Нкунку, 8, Собослай, 90+2 (пен) – Вейналдум, 21, 39

Нереалізований пенальті: Сілва, 12 (РБ Лейпциг)

Німецькій команді в цьому матчі потрібно було лише перемагати, щоб залишати хоч якісь шанси на вихід в плей-офф. Адже до цього "бики" програли три матчі.

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І вони були близькі до потрібно їм результату. Вже в дебюті зустрічі у ворота ПСЖ влетів перший гол, коли Нкунку відгукнувся на пас Сілви та головою відправив м'яч у ворота.

За декілька хвилин у ворота ПСЖ ще й призначили пенальті. Але тут своє слово взяв майстер відбиття 11-метрових Доннарумма – він впорався з ударом Сілви.

А вже на перерву команди пішли за переваги парижан. Двічі забив Вейналдум. При цьому другий гол арбітр спочатку помилково не зарахував, зафіксувавши офсайд. Але після перегляду VAR змінив своє рішення.

У другому таймі господарі поля щосили намагалися зрівняти рахунок. Але пробити Доннарумму довго не могли.

"Врятував" РБ Лейпциг від поразки та вильоту з Ліги чемпіонів Маркіньос. Вже у компенсований арбітром час він завалив суперника у штрафному майданчику й арбітр після перегляду VAR призначив пенальті. Другий удар з позначки в цьому матчі у ворота ПСЖ став результативним. Хоча Доннарумма і був близьким до того, щоб відбити удар Собослаї.

РБ Лейпциг та ПСЖ грають внічию. Німецька команда втрачає навіть теоретичні шанси залишитися в Лізі чемпіонів. А ПСЖ опускається на друге місце в турнірній таблиці, пропускаючи вперед МанСіті.