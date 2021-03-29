Разом і до кінця, – Зінченко попросив підтримки у фанатів після матчу з Фінляндією

Україна не змогла перемогти у матчі з Фінляндією у відборі на чемпіонат світу-2022. Капітан збірної Олександр Зінченко попросив фанатів підтримати команду після втраченої звитяги.

Прохання капітана

Олександр Зінченко вдруге поспіль вивів команду на футбольне поле з капітанською пов'язкою. Українська збірна прикро втратила перемогу на останніх хвилинах у матчі з Фінляндією.

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Капітан команди провів на полі весь матч, а після поєдинку півзахисник попросив вболівальників підтримати команду. Це додасть футболістам сил у наступних зустрічах. Додамо, що Зінченко у матчі з Францією став наймолодшим капітаном у збірній України в офіційних матчах у віці 24 років і 98 днів.

Перемагаємо разом, перепони долаємо разом і помиляємось теж разом. Потребуємо підтримки кожного українця, щоб стати сильнішими вже у наступному матчі. Завжди разом і до кінця,

– написав Зінченко.