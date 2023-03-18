Циганков розриває Ла Лігу: ексвінгер Динамо забив другий гол за Жирону – відео

Український футболіст Жирони Віктор Циганков продовжує радувати своїх прихильників результативною грою. У матчі проти Райо Вальєкано українець записав на свій рахунок черговий гол.

Віктор Циганков вийшов у стартовому складі Жирони на матч 26-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано. Українець зайняв звичне місце на правому фланзі атаки.

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Першими відкрили рахунок у поєдинку господарі поля. На 23-й хвилини Ісі Паласон вивів Райо Вальєкано вперед.

Далі за справу взявся український вінгер Жирони. Віктор вдало зіграв на добиванні, з близької відстані відправивши м'яч у сітку.

Відео голу Циганкова

Цей гол став другим для Циганкова у складі іспанської Жирони. Крім того, Віктор відзначився трьома асистами у 7 семи поєдинках.